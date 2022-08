Loredana Lecciso su Romina Power: “La verità viene sempre fuori”

Loredana Lecciso ha scagliato una frecciatina infuocata contro Romina Power.

Loredana Lecciso contro Romina Power

L’antipatia tra Loredana Lecciso e Romina Power è cosa nota, ma le ragioni dei dissapori tra i due – che sembrano essere legate ai loro rapporti con Al Bano – non sono mai state confermate.

In queste ore Loredana Lecciso ha scagliato una nuova frecciatina contro l’ex moglie del cantante di Cellino San Marco, e ha dichiarato: “La verità sui rapporti con Romina? La verità viene fuori nel bene e nel male. E’ questione di tempo, e io sono paziente. Mentre con Al Bano va tutto benissimo. Abbiamo ritrovato la nostra dimensione iniziale. Un mio ritorno in televisione? Se mi proponessero un programma in coppia con mia figlia Jasmine accetterei subito, e Al Bano ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi”.

Romina replicherà alle sue parole?

Il matrimonio della figlia Brigitta

Per Loredana Lecciso quello in corso è un periodo roseo: molto presto sua figlia Brigitta convolerà a nozze con il fidanzato Yan, e l’ex showgirl sogna di avere presto un nipotino. Le nozze si terranno in autunno con rito civile e poi la coppia organizzerà un secondo matrimonio in pompa magna durante l’estate 2023.