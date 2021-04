Lorella Boccia è incinta: la prima foto col pancione

Lorella Boccia e Niccolò Presta saranno presto genitori: la coppia ha dato l'annuncio mostrando l'ecografia via social.

Lorella Boccia e Niccolò Presta saranno presto genitori: l’annuncio della gravidanza della showgirl è stato dato dai canali social di Verissimo, che hanno postato la sua prima foto col pancione.

Lorella Boccia è incinta: il tenero annuncio

Dopo 5 anni d’amore e le nozze, Lorella Boccia e Niccolò Presta hanno finalmente deciso di allargare la loro famiglia: la showgirl – che sarà ospite a Verissimo il 1° maggio – è in attesa del suo primo bebè.

In tanti si chiedono se al salotto tv di Silvia Toffanin Lorella Boccia svelerà il sesso del bambino in arrivo (così come hanno fatto molte colleghe prima di lei, compresa la moglie di Vieri Costanza Caracciolo). Per il momento lei e suo marito si sono chiusi nel massimo riserbo e non hanno svelato alcun dettaglio riguardante la gravidanza, che finora è stata tenuta da entrambi top secret. I due hanno comunque postato sui social una tenera foto dell’ecografia, e nella didascalia allo scatto Lorella Boccia ha scritto: “Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli…

adesso siamo noi tre. Respiriamo insieme una nuova vita”. In tanti tra fan, amici e colleghi del mondo dello spettacolo hanno fatto i loro auguri alla coppia.

Lorella Boccia: il matrimonio

La coppia era convolata a nozze nel 2019 ed entrambi non avevano fatto segreto di voler un giorno avere un bambino: “Nel mio cuore l’idea di avere figli c’è, lo spero, ma con calma. Per ora non ci siamo ancora sbarazzati del matrimonio”, aveva confessato la showgirl a proposito del suo desiderio di maternità.

Lorella Boccia incinta: la reazione di Lucio Presta

Con l’arrivo del primo bebè della coppia, la famiglia di Lucio Presta e Paola Perego si allargherà ulteriormente: i due hanno avuto i loro rispettivi 4 figli durante le loro precedenti relazioni e oggi possiedono una vera e propria famiglia allargata. Paola Perego è diventata nonna per la prima volta nel 2018, mentre Lucio Presta diventerà nonno proprio con l’arrivo del primo bebè di suo figlio Niccolò. Proprio Lucio Presta ha commentato la foto di annuncio della gravidanza della coppia scrivendo: “Che il buon Dio benedica il vostro bambino, il vostro amore la vostra vita e…. speriamo che sia femmina!”