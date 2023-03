Lorella Cuccarini con il body nero: corpo perfetto a 57 anni

Con 57 candeline all’attivo, Lorella Cuccarini mostra una forma fisica invidiabile. E’ per questo che il settimanale 7 del Corriere della Sera le ha dedicato una splendida copertina.

Lorella Cuccarini: 57 anni portati benissimo

Il prossimo numero di 7, settimanale del Corriere della Sera, rende omaggio a Lorella Cuccarini. In copertina, la showgirl e prof di canto di Amici posa con indosso solo un body nero. Un fisico perfetto, che non sembra aver accusato lo scorrere del tempo. Non a caso, al centro dell’intervista c’è proprio “la prova dell’aging“, ovvero i segreti per curare e mantenere al meglio il proprio corpo.

I segreti di Lorella Cuccarini

Lorella ha ammesso: “Cibo, movimento, cura per se stessi: contro il declino si combatte“. Il merito del suo corpo perfetto, quindi, non è solo di madre natura. La Cuccarini si prende cura di sé in toto, senza dimenticare nulla. Il prossimo agosto compirà 58 anni e non ha nulla da invidiare a tante 20enni.

Il consiglio di Lorella Cuccarini

La prof di Amici ha ammesso che il suo segreto più grande è la cura di sé, motivo per cui si sente di lanciare un consiglio alle donne. Lorella ha dichiarato: