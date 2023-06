Lorella Cuccarini ha rifiutato un programma in Rai: l'hanno chiamata per sostituire Serena Bortone.

Lorella Cuccarini ha rifiutato un programma in Rai. A quanto pare, la showgirl preferisce restare ad Amici di Maria De Filippi e il prossimo settembre tornerà a ricoprire il ruolo di insegnante di canto.

Lorella Cuccarini dice no ad un programma in Rai

Stando a quanto sostiene Dagospia, Lorella Cuccarini ha ricevuto un’offerta parecchio allettante da mamma Rai. La showgirl, dopo la cacciata da La vita in diretta, lasciata solo al nemico Alberto Matano, avrebbe rifiutato l’ingaggio. Il motivo? Nessun rancore passato, ma preferisce restare ad Amici di Maria De Filippi.

L’indiscrezione su Lorella Cuccarini

Secondo l’indiscrezione lanciata da Roberto D’Agostino, i dirigenti Rai avrebbero proposto a Lorella di tornare a lavorare per la televisione di Stato. Il ruolo? Come sostituta di Serena Bortone e del suo programma Oggi è un altro giorno. La Cuccarini, quindi, sarebbe andata in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in una fascia oraria molto ambita.

Lorella Cuccarini resta ad Amici

Nonostante l’offerta allettante della Rai, Lorella avrebbe rifiutato l’ingaggio. La Cuccarini preferisce restare ad Amici di Maria De Filippi, dove ricopre il ruolo di insegnante di canto. Al momento, è bene sottolinearlo, la showgirl non ha confermato o smentito l’indiscrezione.