Lorella Cuccarini, la figlia fa coming out: la risposta sui social

Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, ha fatto coming out via social e ha svelato di essere attratta sia dagli uomini che dalle donne.

Lorella Cuccarini: il coming out della figlia

Chiara Capitta, figlia della conduttrice e showgirl Lorella Cuccarini, ha risposto ad alcune domande dei fan in merito al suo orientamento e ha svelato: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza”. Chiara è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la vita privata, e in tanti sono curiosi di saperne di più sul suo conto.

La giovane è una dei quattro figli che Lorella Cuccarini ha avuto insieme a suo marito, Silvio Testi Capitta, con cui è convolata a nozze nel 1991. Non si sa molto della vita privata di Chiara che, a differenza di sua madre, ha sempre condotto la sua vita cercando di stare lontana dalle luci dei riflettori. Il suo coming out ha comunque stupito i fan dei social visto che, in passato, sua madre Lorella Cuccarini è balzata agli onori delle cronache per aver dichiarato di essere a favore delle unioni civili ma contraria al matrimonio fra persone dello stesso sesso.