Lorella Cuccarini: la lettera inviata a Maria De Filippi

Lorella Cuccarini ha scritto una lettera a Maria De Filippi dove ha svelato alcuni retroscena sulla loro amicizia.

Al termine della sua seconda esperienza come insegnante ad Amici di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini ha scritto una lettera alla moglie di Maurizio Costanzo per esprimerle tutta la sua gratitudine.

Lorella Cuccarini: la lettera a Maria De Filippi

Attraverso i social Lorella Cuccarini ha dedicato una lettera all’amica Maria De Filippi, che a suo dire le avrebbe dato l’opportunità di entrare nella squadra di Amici in un momento particolarmente difficile e delicato della sua vita.

La conduttrice nel suo messaggio ha fatto riferimento al periodo in cui disse addio a La Vita in Diretta dopo aver avuto delle divergenze con il collega Alberto Matano (contro cui si scagliò con una lettera pubblica).

“Eccoci qui. Maria ed io. Questa non è solo la foto di un momento in studio, ma molto di più. È la storia di una amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato”, ha scritto la conduttrice nel suo messaggio, e ancora: “Non basterebbero mille lettere per dirle grazie.

Non solo per tutti gli aspetti professionali di cui potrei parlare per ore, ma soprattutto per il privilegio di viverla e di saperla vicina. Di persone come lei nel nostro ambiente ce ne sono pochissime. Maria merita tutto quello che ha e se possibile ancora di più (…) Amici per me non è solo un programma tv, ma è diventato una famiglia. Fiera di farne parte”, ha aggiunto.

Lorella Cuccarini: l’amicizia con Maria De Filippi

Dopo l’esperienza vissuta a La Vita in Diretta Lorella Cuccarini si scagliò con una lettera pubblica contro l’ex collega Alberto Matano e, successivamente, ha accettato il posto come nuova insegnante presso la scuola di Amici, dove oggi a quanto pare è diventata “una di casa”.