Lorella Cuccarini: "La puntata di Amici di domani non avrà precedenti nella storia del programma"

La prof di Amici Lorella Cuccarini alza le aspettative per la prossima puntata del talent di Canale 5: "Non avrà precedenti"

L’amatissima prof di Amici Lorella Cuccarini sta creando una grande aspettativa attorno alla prossima puntata del talent di Canale 5.

La Cuccarini è intervenuta sul proprio profilo di Twitter per comunicare con i suoi tanti followers.

Amici, Lorella Cuccarini alza le aspettative: “La puntata di domani non ha precedenti”

La prossima puntata di Amici, che andrà in onda nel pomeriggio di domenica 15 gennaio, sarà qualcosa di sensazionale: parola di Lorella Cuccarini. La prof del programma di Maria de Filippi ha trasmesso grande attesa per l’evento con poche, ma incisive righe scritte sul suo profilo di Twitter.

“Ho la sensazione che domani ci sarete tutti. Ma proprio tutti.

Sarà una puntata difficile, che probabilmente non ha precedenti nella storia di Amici. A domani.”

Le reazioni al tweet della Cuccarini

Moltissimi utenti hanno mostrato grande interesse per quanto scritto dalla Cuccarini e hanno commentato sotto il tweet facendo intendere di non vedere l’ora di mettersi davanti alla TV per gustarsi la puntata.

Altre persone, invece, sono sembrate infastidite dalla ricerca di attenzione del programma espressa tramite la voce della prof, accusata di ricercare dell’hype inutile.