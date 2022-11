Lorella Cuccarini: la verità sulla rivalità con Raffaella Carrà

Lorella Cuccarini è tornata a parlare della rivalità con Raffaella Carrà.

La prof di canto di Amici ha voluto fare chiarezza una volta per tutte su quanto avvenuto con l’indimenticabile artista dal caschetto biondo ai tempi di Forte, Forte, Forte.

Ospite di Verissimo, Lorella Cuccarini è tornata a parlare di Raffaella Carrà. Nel 2014, tra le due è iniziata una specie di rivalità perché la prof di Amici era stata scelta come giudice della trasmissione Forte, forte, forte.

Era stata la stessa Raffaella a volerla con tutto il cuore. Poi, ad un passo dal debutto del programma, Lorella è stata fatta fuori. A questo punto, la Cuccarini pubblicò un post social al vetriolo.

Incalzata da Silvia Toffanin, Lorella ha dichiarato:

“Ma sai, è chiaro poi che quando succedono queste cose, con il passare del tempo si ricama anche molto rispetto a quello che poi che si è detto. Per me rimane intatta la grande stima e affetto e amore che io ho avuto per lei. Così come per un’altra icona per me, che è Carla Fracci. Erano un po’ i miei due miti di quando ero piccola. Così diversi, ma tanto simili per capacità, tenacia, carisma e volontà ferrea e umiltà. Per me ciò che conta è quello che hanno rappresentato per me, poi tutto quello che è il vociare è un rumore di fondo. Un po’ come nella canzone di Jovanotti. ‘La gente mormora, falla tacere praticando l’allegria’. Ecco voglio ricordarmi di loro per quello che hanno rappresentato per me”.

La Cuccarini, a distanza di anni dalle incomprensioni con la Carrà, ha seppellito l’ascia di guerra. Anche perché, dopo la scomparsa di Raffaella, non avrebbe senso mantenere vivi simili rancori.

Anche se Lorella parla di “vociare“, il suo vecchio post social sulla Carrà parla chiaro:

“All’inizio di settembre, sono stata chiamata da Raffaella Carrà. Non mi sono trovata ad un incontro formale come tanti ma di fronte ad una vera e propria dichiarazione d’amore. Raffaella ha avuto per me parole splendide. Insomma, un appuntamento dal quale sono uscita con l’idea di iniziare un’entusiasmante avventura insieme, nel suo nuovo programma. La trattativa con la Rai si chiude in tempi brevissimi e, sulla base degli impegni presi, programmo il lavoro a teatro con Rapunzel solo al Brancaccio. Nelle scorse settimane, sono stata ripetutamente citata e confermata come giudice, su molte testate cartacee e on line. Per serietà, non ho mai rilasciato dichiarazioni in merito perché ritenevo opportuno fosse Raffaella la prima a dare la comunicazione ufficiale. Che non è arrivata. Anzi. Qualche giorno fa, Bibi Ballandi ha riferito al mio manager Lucio Presta che ci sono stati dei ripensamenti. Non una parola da parte di Raffaella. Non una spiegazione. Provo una profonda amarezza. Soprattutto perché la responsabile di tutto questo è uno dei personaggi che ho più amato nella mia infanzia e nella mia vita professionale. Il personaggio, appunto. La persona non la conoscevo affatto. In trent’anni di carriera non l’avevo mai incontrata. Ne starò molto lontana anche per i prossimi trenta. Buona fortuna Raffaella!”.