Lorella Cuccarini sulla figlia: "Non avrei problemi se si fidanzasse con una donna"

Lorella Cuccarini ha definito la sua famiglia “senza barriere”, e disposta ad accettare che la figlia Chiara si innamori di un’altra donna.

Chiara Capitta ha ammesso sui social di potersi innamorarsi di una ragazza, così come potrebbe farlo con un ragazzo. Si sente quindi molto aperta e libera per quanto riguarda la sua sessualità. E queste voci sono arrivate anche alla mamma, Lorella Cuccarini, che ha commentato così le parole della 23enne:

«Rispetto le idee e la vita dei miei figli. Se si fidanza con una donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. […] Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole. È grande, è libera di esprimere ciò che sente. Se c’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato è: l’importante è che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici».