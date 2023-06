Prova costume brillantemente superata per Lorella Cuccarini che incassa i complimenti della cantante Arisa, per il fisico statuario a 57 anni. “Sei l’esempio che si può sognare a qualsiasi età”, ha sottolineato Rosalba Pippa commentando la foto Instagram di colei che da giovanissima era per tutti “la più amata dagli italiani”.

Lorella Cuccarini posa in costume a 57 anni. Arisa: “Sei l’esempio che si può sempre sognare”

Lorella Cuccarini e Arisa sono colleghe e insegnanti della scuola di Amici di Maria De Filippi. Entrambe dovrebbero tornare in cattedra dalla prossima stagione televisiva di Canale5. La showgirl infatti non ha accettato la proposta da Viale Mazzini, vale a dire sostituire Serena Bortone nello spazio pomeridiano di RaiDue, programma tv Oggi è un altro giorno. Dopo la rottura con Alberto Matano a La Vita in Diretta, Lorella non si è più separata da Mediaset e non intende farlo.

Intanto ci mostra “un pezzetto di paradiso” sul suo canale Instagram mostrandosi in un due pezzi blu elegante, con l’addome scolpito, davanti all’incantevole cornice dell’Oasi Bidderosa del Golfo di Orosei, in Sardegna.

L’assist colto da Arisa in un momento difficile

La sua collega prof di canto Arisa non ha esitato un attimo a commentare gli shooting fotografici della Cuccarini.

“Tu per me sei un esempio per quelle donne che non sanno scegliere la felicità perché non ci credono più. L’esempio che col coraggio, la costanza, la passione infinita, puoi sognare a qualsiasi età, migliorarti sempre, amarti, amare, e sorridere così, come sorridi tu. Come il Sole. Ti voglio tanto bene Lorella e ti stimo. Sei una donna forte. Complimenti”. Puntato con una farfallina in chiusura.

Dopo le polemiche per le frasi su Giorgia Meloni, l’espulsione dal gay Pride, e la durissima lite con la brunetta delle sorelle Iezzi Paola & Chiara, Arisa cerca così un po’ di conforto proprio tra le braccia di chi un tempo era stata eletta icona arcobaleno dello spettacolo italiano, prima di salire sul carro del family day.