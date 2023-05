Lorella Cuccarini: "Se mia figlia amasse una donna? Ecco cosa farei"

Lorella Cuccarini ha rotto il silenzio su sua figlia che, alcuni giorni fa, ha ammesso via social di non amare le etichette e di ritenere di poter amare sia gli uomini che le donne.

Lorella Cuccarini: la confessione della figlia

Attraverso i social la figlia di Lorella Cuccarini, Chiara Capitta, è balzata agli onori delle cronache per una sorta di coming out con cui ha ammesso che potrebbe amare sia gli uomini che le donne. In tanti si sono chiesti come avesse preso la questione sua madre, Lorella Cuccarini, che in queste ore ha rotto il silenzio in merito alla vicenda e ha affermato: “Rispetto le idee e la vita dei miei figli Se si fidanza con una donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia”, e ancora: “Se c’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato è: l’importante è che i nostri figli compiano scelte che li portino ad essere felici”.

La figlia della conduttrice era balzata agli onori delle cronache per aver risposto ad un fan affermando: “Non amo le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere In generale, potrei innamorarmi di un ragazzo, così come di una ragazza”. In seguito all’accaduto la figlia di Lorella Cuccarini ha affermato di non amare il clamore e ha chiesto di rispettare la sua privacy e la sua riservatezza.