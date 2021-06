Lorella Cuccarini torna in Rai: quando e in quale programma

Lorella Cuccarini torna in un programma della Rai. Tutto quello che c'è da sapere.

Dopo l’ultima apparizione tv per il servizio pubblico risalente a quasi un anno fa (per Tale e Quale Show) e dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini torna finalmente in Rai.

Lorella Cuccarini torna in Rai

A quasi un anno dalla sua partecipazione a Tale e Quale Show Lorella Cuccarini torna in Rai, ma a quanto pare solo come ospite: sabato prossimo sarà infatti ospite del programma Uno Weekend, e insieme a Beppe Menegatti ricorderà la compianta étoile Carla Fracci, scomparsa lo scorso 27 maggio in seguito alla sua battaglia contro il cancro.

Per quanto riguarda i prossimi impegni tv della conduttrice sembra che la sua presenza ad Amici di Maria De Filippi sia confermata e, secondo i rumor, potrebbe essere lei a prendere in mano le redini della domenica pomeriggio di Canale Cinque (in seguito al presunto ridimensionamento del ruolo della D’Urso).

Lorella Cuccarini: l’addio a La Vita in Diretta

La “chiusura” tra Lorella Cuccarini e la Rai non è stata propriamente serena: dopo aver condotto nel 2020 La Vita in Diretta in compagnia di Alberto Matano la conduzione del programma è stata affidata al solo conduttore e lei ha scritto una lettera al vetriolo in cui – tra le altre cose – lo ha accusato di maschilismo. “Di fronte a me faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un’altra direzione.

Non è lui quello pugnalato”, ha tuonato la conduttrice, e ancora: “Quando scrivo è perché ci sono validi motivi, peso ogni parola. Tutto quello che avete letto, l’ho detto al diretto interessato guardandolo negli occhi. Non mi manca il coraggio di dire quello che penso.Non c’è stato nessuno attacco frontale che non fosse già chiaro a chi doveva sapere”. Alberto Matano ha replicato alle accuse della conduttrice e si è detto estraneo ai fatti.

Lorella Cuccarini: la famiglia

Lorella Cuccarini è molto legata alla sua famiglia, composta dal marito, Silvio Testi, e dai suoi quattro figli. La conduttrice ha dichiarato che proprio la sua famiglia le sarebbe stata accanto dopo il suo addio a La Vita in Diretta: “Dopo l’ultima puntata del programma, sono tornata a casa con un senso di liberazione. La mia famiglia mi ha fatto una festa, un momento che mi ha colpito. Quando torno da loro, non c’è esperienza difficile che sia così insormontabile”, ha ammesso.