Lorena Bianchetti ha avuto l’onore di intervistare Papa Francesco, nel suo programma A sua immagine. La conduttrice, però, ha commesso una gaffe che è immediatamente diventata virale.

Nell’ultima puntata di A sua immagine, Lorena Bianchetti ha intervistato Papa Francesco. Per la prima volta, un pontefice è entrato in uno studio televisivo, quindi si è trattato di un evento di importanza storica. Eppure, la conduttrice ha commesso una gaffe che è subito diventata virale. A farla notare al grande pubblico è stato Roberto D’Agostino, che ha riportato lo scambio di battute.

Dagospia riporta così la gaffe di Lorena con Papa Francesco:

“Bianchetti: ‘Santità avrei una domanda particolare da fare, molto personale: posso chiedere se da bambino aveva un programma preferito in televisione?’ Santo Padre: ‘Vedi cara. Ti rispondo raccontando un grande segreto del papa, lo vuoi sapere?’ Bianchetti: ‘Sì, sì, sì! La prego Santità, ce lo dica!’ Santo Padre: ‘Quando ero bambino la televisione non era ancora stata inventata’”.

D’Agostino ha colto la palla al balzo e ha commentato con parole al vetriolo la gaffe di Lorena con Papa Francesco:

“Tra i grandi misteri italiani ancora da risolvere, ce n’è uno davvero inspiegabile, e risponde al nome di Lorena Bianchetti. La conduttrice di A Sua Immagine che, nell’indifferenza collettiva, lavora da 30 anni su Rai1. Stamattina (ma l’intervista, come Dago-dixit, è stata registrata il 27 maggio scorso, con contorno di polemiche) la Bianchetti aveva ospite nientemeno che Papa Francesco. Era la prima volta di sempre di Bergoglio in uno studio televisivo, ma Lorena non si è smentita, e ha subito cominciato col botto”.