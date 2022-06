Lorena Bianchetti, incidente in mare durante le riprese di A sua immagine: la conduttrice si lascia andare ad una serie di parolacce.

Lorena Bianchetti ha avuto un incidente in mare durante le riprese del programma A sua immagine. La conduttrice è scivolata dalla barca, rischiando di cadere in acqua. Fortunatamente sta bene, ma ad aver attirato l’attenzione dei fan sono state le parolacce dette durante il piccolo inconveniente.

Lorena Bianchetti: incidente in mare

Al timone di A sua immagine dal 2014, Lorena Bianchetti ha iniziato le riprese della nuova stagione. Attualmente si trova a Marsala ed è qui che ha avuto un piccolo incidente in barca. La presentatrice è scivolata mentre stava cercando di salire su un gommone e si è lasciata andare ad una serie di parolacce che nessuno si aspettava. E’ bene sottolineare che Lorena sta bene, per cui si è trattato di un semplice inconveniente.

Parolacce à gogo per Lorena Bianchetti

Ad aver attirato l’attenzione dei fan, quindi, non è stato l’incidente della Bianchetti, ma le parolacce che sono uscite dalla sua bocca. Mentre lo staff la teneva per evitare la caduta in mano, la conduttrice di A sua immagine ha esclamato:

“Scivolo! Scivolo! Ca**o scivolo! Riavvicinati perché scivolo! Avvicinati, ti prego! Scivolo! Avvicinati, ca**o!”.

Il video, finito sui social, è diventato virale in un lampo, accompagnato da meme a dir poco esilaranti.

La Bianchetti: da religiosa a satanica è un attimo

Per quanti non lo sapessero, A sua immagine è un programma religioso. E’ per questo che i fan non si aspettavano di sentire Lorena Bianchetti pronunciare tante volte la parola “ca**o”. Nonostante tutto, appena risolto l’incidente, Lorena è tornata in sé e ha esclamato divertita:

“E’ un inizio stupendo!”.