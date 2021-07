Lorena Cacciatore, primo figlio da Federico Marchetti: “Ho superato la bulimia innamorandomi di lui”

L’attrice Lorena Cacciatore è incinta del portiere Federico Marchetti. La donna ha rivelato di aver sconfitto la bulimia grazie al compagno.

L’attrice Lorena Cacciatore, particolarmente nota per aver recitato ne Il Paradiso delle Signore, e il calciatore FedericoMarchetti, portiere del Genoa, sono in attesa del loro primo figlio.

Lorena Cacciatore e Federico Marchetti presto genitori

L’attrice Lorena Cacciatore, come già annunciato da Diva e Donna, è incinta del compagno Federico Marchetti, calciatore e portiere del Genoa.

La donna è entrata nel settimo mese di gravidanza e partorirà entro la fine del mese di settembre 2021.

Per quanto riguarda il nascituro, i genitori del piccolo hanno deciso di svelare il sesso e il nome del primogenito in arrivo che sarà, per l’appunto, un maschietto chiamato Edoardo.

La coppia, inoltre, ha festeggiato il loro terzo anniversario lo scorso 4 luglio 2021: in questa circostanza, l’attrice ha raccontato di aver incontrato il compagno in un momento estremamente difficile e delicato della sua vita.

Lorena Cacciatore, infatti, stava lottando contro la bulimia quando ha iniziato la relazione con il portiere Federico Marchetti. Il calciatore, invece, era reduce dal matrimonio fallito con Rachele Mura.

Lorena Cacciatore, il rapporto con Marchetti e la lotta contro la bulimia

A proposito dell’incontro con Federico Marchetti, Lorena Cacciatore ha voluto raccontare l’inizio della loro relazione e spiegare le difficoltà che stava vivendo a causa della bulimia: “Stavo affrontando un momento difficile.

Non facevo avvicinare nessuno. Lui è entrato piano piano nella mia vita e l’ha stravolta. Da allora non ci siamo più separati. Quando ho conosciuto Federico ero bulimica. Mi nascondevo, evitavo gli inviti degli uomini. Il mio rapporto con il cibo era scomposto, difficile da gestire: durante la giornata o mi abbuffavo o vomitavo. In quel periodo non avevo più nemmeno il ciclo: mi è bastato frequentare Federico per un mese perché tutto tornasse nella norma – e ha aggiunto –.

Subito dopo che ci siamo conosciuti, lui è partito per il ritiro. Prima di andare via mi ha detto: ‘Se hai un attacco, chiamami, ti prego’. Stavamo per ore al telefono la notte: io mi svegliavo aprivo il frigorifero, mangiavo tutto e lo chiamavo. Lui mi ascoltava, mi chiedeva come stessi e mi impediva di vomitare. Sono uscita da quel tunnel perché mi sono innamorata di lui. Quando hai questo tipo di problemi, tu non ti ami sufficientemente. Ma quando ti innamori di qualcuno, un partner, ma anche un figlio, decidi di guarire per proteggerlo”.

Lorena Cacciatore, esordi e carriera

Lorena Cacciatore, nata nel 1987 a Palermo, è un’attrice particolarmente versatile che si è cimentata con cinema, teatro e televisione. L’artista ha esordito recitando nella soap opera Agrodolce. Successivamente, ha partecipato ad altre fictioncome Provaci ancora prof!, Un posto al sole, Che Dio ci aiuti, Il Paradiso delle Signore, Tutto può succedere, L’ispettore Coliandro, Don Matteo, Mina Settembre, ecc.

L’attrice ha avuto ruoli anche nei film L’ultimo re, Mi rifaccio il trullo, L’amore è imperfetto o, ancora, Se mi vuoi bene di Fausto Brizzi.

Prossimamente, Lorena Cacciatore reciterà nel film Belli ciao, al fianco del duo comico composto da Pio e Amedeo.