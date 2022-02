Lorenzi Group, 25 anni tra innovazione e progetti per i giovani

Milano, 22 feb. (askanews) – Una impresa a conduzione familiare nata in un piccolo ufficio di 40 metri quadri e che oggi, 25 anni dopo, conta 150 dipendenti e un nuova sede ultra tecnologica alle porte di Bergamo. Lorenzi Group, grazie a una esperienza consolidata nell’impiantistica elettrica, con tecnologie all’avanguardia, è cresciuta negli anni riuscendo a tenere anche nel drammatico periodo della pandemia. Un bel risultato per celebrare un quarto di secolo di attività, come ha sottolineato l’amministratore delegato di Lorenzi Group, Diego Lorenzi: “Siamo partiti umilmente come piccoli artigiani nel settore dell’impiantistica elettrica per poi evolvere nella parte industriale e da lì è stata una escalation continua.

Da piccole realtà siamo arrivati ad averne sempre un po’ più grandi, consolidando il gruppo e l’organico nei vari settori: l’elettrico, l’idraulico, la domotica, il green e il lowill sound”.

Uno dei segreti della crescita è proprio la diversificazione dell’offerta: “Non ci siamo mai focalizzati su un solo settore ma abbiamo ampliato la varia gamma dei servizi. Abbiamo ascoltato i nostri clienti e con la nostra modalità graduale e umile siamo riusciti ad implementare i vari servizi e gli altri settori del gruppo per arrivare oggi ad essere una piccola general contractor”.

Lorenzi Group lavora attraverso un innovativo modello di business basato su tre leve fondamentali: audit, progettazione ingegneristica e prestazioni d opera di alto livello in tutti i settori dell impiantistica. La capacità di adeguarsi alle sfide presenti è un punto chiave anche oggi, come nel caso della crisi energetica che sta colpendo tante aziende: “I rincari dell’energia hanno condizionato tutti quanti. Noi facciamo questi sistemi a servizio dei clienti con dei rilievi in campo per capire le attività di ingegnerizzazione a supporto del cliente per creare un efficientamento energetico a supporto dell’azienda. L’audit serve per mettere in campo delle azioni mirate per questo aspetto”.

Ultima sfida in ordine di tempo di Lorenzi è quella della fondazione della società Lowill Sound per gestire la parte multimediale e domotica: “La domotica è sempre stata una delle attività del gruppo ma la abbiamo voluta ampliare con il sistema audio per fare in modo che tutta la tecnologia al servizio del mondo impiantistico di convention e installazioni fisse possa essere al supporto dell’utente o delle aziende che vogliano implemetare le proprie sale multimedia”.

Per mantenere alto il livello qualitativo dei servizi offerti, Lorenzi Group ha deciso di scommettere sulla formazione delle risorse umane creando un Academy che permettera di rafforzare la propria posizione di innovatori nella prestazione di manodopera specializzata in grado di rispondere a qualsiasi esigenza di mercato.