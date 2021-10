Lorenzin: progetto per Roma di Gualtieri si dimostra vincente

Roma, 4 ott. (askanews) – “É un risultato storico per il Pd, un risultato che fa molto ben sperare in vista del ballottaggio, un risultato importante nel territorio di Roma che è vasto e stratificato”.

Così Beatrice Lorenzin, presidente del comitato elettorale per Roberto Gualtieri, parlando dal suo quartier generale a Roma. Secondo le proiezioni il candidato del centrosinistra dovrebbe andare al ballottaggio con Enrico Michetti, candidato del centrodestra.

“Noi aspettiamo a commentare i dati che arrivano con grande lentezza, ci fermiamo al dato delle proiezioni che però sancisce un risultato molto positivo per Gualtieri, un risultato che conferma un progetto di rinascita per Roma a partire dalle periferie e la scelta di Gualtieri di andare in periferia e ripartire da lì si sta dimostrando vincente”.