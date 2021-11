Lorenzo Amoruso contro Alex Belli e Soleil Sorge, stoccata a Miriana Trevisan

Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, ha espresso la sua opinione su alcuni concorrenti del GF Vip.

Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro e attuale dirigente della Fiorentina, si è espresso senza mezzi termini contro alcuni dei concorrenti del GF Vip 6.

Lorenzo Amoruso: il Grande Fratello Vip 6

Il compagno di Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso, ha scagliato alcune frecciatine contro i concorrenti che stanno condividendo la casa di Cinecittà insieme alla sua compagna.

Anzitutto ha dichiarato che, a suo avviso, Alex Belli e Delia Duran dovrebbero “fare pace col cervello” visto quanto successo tra Alex Belli e Soleil Sorge all’interno della Casa del reality show (quello tra i due infatti sembra tutto fuorché un rapporto d’amicizia). Per quanto riguarda il rapporto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, il compagno della Nazzaro ha affermato di ritenerlo “sbagliato per diverse motivazioni”, ma non ha specificato quali.

Lorenzo Amoruso ha anche condannato Soleil per aver detto “Bye Bi**h“ a Raffaella Fico che, a seguito della vicenda, ha deciso di querelare l’influencer.

Lorenzo Amoruso: Katia Ricciarelli

L’attuale dirigente della fiorentina a sorpresa si è espresso positivamente su Katia Ricciarelli che, a suo avviso, avrebbe sofferto più di quanto farebbe vedere, mentre per quanto riguarda Manuel Bortuzzo e Lulù Hailé Selassié ha spiegato che secondo lui la principessa etiope sarebbe “una ragazza dolcissima che ha vissuto momenti difficili”, ma che questo non l’autorizzerebbe a “soffocare di attenzioni” il proprio partner.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro

L’ex calciatore ha anche svelato che egoisticamente vorrebbe che Manila Nazzaro lasciasse quanto prima la casa del reality show per poterla riavere al suo fianco e ha anche affermato che, per quanto riguarda lui, non accetterebbe mai di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sembrano essere più uniti e felici che mai e la stessa ex Miss ha svelato che il suo attuale compagno avrebbe stretto un ottimo rapporto anche con i suoi figli (nati dalla sua precedente unione con Francesco Cozza).

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sognano di avere un figlio insieme e di convolare un giorno a nozze: “Manca solo il matrimonio, sarebbe un sogno bellissimo, il mio grande sogno.

Un qualcosa che ci meritiamo entrambi”, ha dichiarato la showgirl in merito alla sua unione con l’ex calciatore con cui oggi sembra aver finalmente ritrovato la felicità.