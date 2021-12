Lorenzo Amoruso furioso con Clarissa Selassié dopo l'attacco di quest'ultima a Manila: “Bimba viziata, inutile”

Domenica scorsa Clarissa Selassié ha pubblicato una storia contro Manila Nazzaro. Ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato le parole della principessa in diretta e Lorenzo Amoruso è andato su tutte le furie.

Il compagno di Manila ha attaccato duramente la principessa dandole della ‘bimba viziata fatta di pochezza e inutile’.

“Piccola Clarissa, e non dico piccola per la tua età ma per la tua piccolezza in tutto quello che hai detto e mostrato nella casa, non meriti altri commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come bimba viziata. RESPECT”.

L’attacco di Clarissa a Manila (che ha fatto alterare Lorenzo Amoruso): “Sono davvero sconvolta per come tu continui a parlare male di tutti nella casa del GFVip. Sì parli male di tutti, ma l’abbiamo tutti visto. Parli male di tutti, non c’è una persona che hai risparmiato. Poi fai l’angioletto con tutti. Non sei la più falsa di questa edizione, né di quella precedente, ma di tutte quante. Batti tutti quanti in tutte le edizioni. Siamo stufi della tua mania di voler trovare motivazioni per le nomination per le persone che secondo te non fanno le pulizie. Anche meno, i tuoi toni sono spesso aggressivi. Hai addirittura sparlato di Soleil e per fortuna i suoi fan lo sanno. Se parli anche di Sole figurati degli altri. Da fuori vediamo tutto ricordatelo che sei ripresa dalle telecamere. Addirittura Francesca ha notato delle tue falsità. Dai Manila smettila che abbiamo visto tutto”