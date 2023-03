La storia d’amore tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro si è realmente conclusa? Di recente, l’opinionista sportivo ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a questo argomento e non solo. Ecco tutti i dettagli.

La storia d’amore tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro ha fatto sognare tantissimi italiani, ma da qualche tempo non è chiaro se la conduttrice e l’opinionista sportivo stiano vivendo un momento di profonda crisi o se abbiano deciso di separarsi definitivamente.

Nella giornata di sabato 4 marzo 2023, l’opinionista sportivo ed ex calciatore rispondendo ad alcuni followers su Instagram che gli hanno posto delle domande, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua situazione sentimentale e non solo.

Attraverso alcune Instagram Stories che sono state condivise nella mattinata di sabato 4 marzo 2023, Lorenzo Amoruso ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua attuale vita privata.

Alla semplice domanda “Come stai?” posta da un follower, Amoruso ha risposto:

L’opinionista sportivo ha ammesso dunque che sta vivendo un periodo complicato, forse proprio a causa dell’ipotetica separazione con la compagna Manila?

Tra le numerose domande poste dai follower ad Amoruso spicca la seguente: “Si vociferava sul fatto che la tua singletudine fosse solo per fare hype sulla tua partecipazione all’Isola Dei Famosi“.

Una domanda pungente a cui l’ex calciatore ha risposto senza fornire molti dettagli sull’effettiva “singletudine”. Amoruso ha però rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito al reality l’Isola Dei Famosi e a tal proposito, ecco cos’ha risposto:

“Purtroppo certa gente apre la bocca solo per fare aria, io non faccio parte del cast dell’Isola, gli autori hanno fatto altre scelte, ma non nego che ho fatto i provini con loro sia nel periodo pre-Covid che lo scorso dicembre. Evidentemente non sono idoneo per ciò che loro desiderano”.