Lorenzo Biagiarelli in lacrime dopo un videomessaggio di Leon, il figlio di Selvaggia Lucarelli

Lorenzo Biagiarelli è stato ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, in quest’occasione lo Chef è scoppiato in lacrime, dopo aver visto un videomessaggio di Leon, il figlio di Selvaggia Lucarelli.

Lorenzo Biagiarelli scoppia in lacrime a “Oggi è un altro giorno”: il motivo è Leon

Serena Bortone ha ospitato Lorenzo Biagiarelli a “Oggi è un altro giorno”, nella puntata di venerdì 18 novembre 2022.

In quest’occasione lo Chef ha avuto modo di parlare del suo percorso come concorrente di Ballando con le Stelle e si è particolarmente commosso ascoltando un videomessaggio registrato appositamente per lui da Leon, il figlio della compagna Selvaggia Lucarelli.

La dedica di Leon per Lorenzo Biagiarelli: “Ho imparato a volerti bene”

Leon Pappalardo, il figlio che la giornalista Selvaggia Lucarelli ha avuto da Laerte Pappalardo, ha dedicato delle parole importante a Lorenzo Biagiarelli, ecco cosa ha dichiarato nello specifico il ragazzo nel videomessaggio, che è stato mostrato allo Chef a “Oggi è un altro giorno”:

“Ciao Lollo, sono ormai 8 anni che ci conosciamo e vivi con noi. Ho scoperto che sai fare un sacco di cose: sai suonare, scrivere, cantare, cucinare, parli tre lingue e adesso balli pure. Io non so fare veramente niente, però almeno una cosa ho imparato a farla, a volerti bene Lollo”.

Dopo aver ascoltato le parole di Leon Pappalardo, Lorenzo Biagiarelli è scoppiato in lacrime, ecco cosa ha raccontato lo Chef a Serena Bortone sul rapporto che ha con il figlio di Selvaggia Lucarelli:

“Questo è bellissimo, grazie. Io a Leon voglio un bene dell’anima, a me non me ne frega niente di piangere. Lui ha un papà e gli vuole un sacco di bene, non gli manca una figura genitoriale, io allo stesso tempo sono più grande di lui sto con sua mamma e vivo con lui. Quindi ci sono responsabilità ibride miste a complicità”.

A queste parole, Biagiarelli ha aggiunto le seguenti: