Lorenzo Damiano, da leader dei no vax veneti a favorevole al vaccino: “Salva la vita”

Dopo un ricovero seguito alla positività al Covid, il leader del no vax veneti Lorenzo Damiano ha cambiato idea sul vaccino e si è pentito di non averlo atto.

Dopo aver contratto il Covid ed essere finito in terapia sub intensiva, il leader dei no vax veneti Lorenzo Damiano si è pentito di non essersi vaccinato e ha cambiato idea sull’immunizzazione: dopo aver annunciato di essere intenzionato ad effettuare il vaccino, ha esortato anche gli altri a farlo perché “salva la vita“.

Lorenzo Damiano favorevole al vaccino

Attivista contro quella che ha sempre definito una dittatura sanitaria e in piazza contro l’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro, Damiano ha cambiato idea dopo essersi trovato ad affrontare la malattia da Covid. L’infezione lo ha costretto ad un ricovero nella terapia sub intensiva dell’ospedale di Vittorio Veneto, sotto ossigeno, che lo ha provato tanto da fargli cambiare la visione della pandemia.

“Sto molto bene, mi sto riprendendo, cammino. Chiaramente adesso la mia visione del mondo è cambiata e sarò pronto quanto prima a far sapere a tutti quanto sia importante seguire collettivamente la scienza, quella che ti sana e ti salva“, ha affermato in alcuni filmati girati direttamente dalla struttura ospedaliera dopo che i medici gli hanno tolto l’ossigeno. Ha anche affermato di voler incontrare il Santo Padre e di essere pronto ad essere un testimone di verità e sincerità “affinché il mondo possa salvarsi“.

Lorenzo Damiano favorevole al vaccino: “Ricominciare da zero”

Dopo essere stato curato con gli anticorpi monoclonali, l’ormai ex leader dei no vax veneti ha dichiarato di essere intenzionato ad effettuare il vaccino una volta passati i tempi richiesti dalla guarigione. Di qui l’invito a “dire basta alle manifestazioni e ai talk show che mettono confusione nella testa della gente” e l’appello alla scienza e alle potenze internazionali affinché uniscano le forze per dare una risposta a questa situazione.

“Bisogna ricominciare da zero, nel frattempo però fatevi questo vaccino perché vi salva la vita“, ha concluso.