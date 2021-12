Lorenzo Damiano, ex leader no-vax pentito: “Dico a tutti di vaccinarsi”

Lorenzo Damiano, l'ex leader dei no-vax, si è pentito. Ora invita tutti a vaccinarsi, spiegando di aver avuto paura di morire.

Lorenzo Damiano, l’ex leader dei no-vax, si è pentito. Ora invita tutti a vaccinarsi, spiegando di aver avuto paura di morire quando è stato in ospedale a causa del Covid.

Lorenzo Damiano, ex leader no-vax pentito: “Ho avuto tanta paura”

Lorenzo Damiano, leader di Norimberga 2, uno dei tanti movimenti contro il vaccino, si è contagiato a Medjugorje ed è finito in ospedale, in un reparto Covid. Ora il leader no-vax si è pentito ed è favorevole al vaccino. “Ho avuto tanta paura, ero cosciente di ciò che mi stava accadendo e ho temuto che potesse andare peggio” ha dichiarato al quotidiano Il Gazzettino. L’esperienza ha cambiato completamente i suoi pensieri. “Quello che tengo a precisare è l’enorme professionalità di tutto il reparto dell’ospedale di Vittorio Veneto.

Mi ha veramente commosso la loro estrema dedizione” ha spiegato. “Direi loro di credere nella scienza. A volte quello che non vogliamo capire la vita ce lo insegna facendoci passare per la via più stretta. Direi a loro di vaccinarsi” ha dichiarato, riferendosi ai suoi ex compagni no-vax.

Lorenzo Damiano, ex leader no-vax pentito: “Esorto tutti a fidarsi della scienza”

“Ho avuto tanta paura anche se ho trovato consolazione nella fede che mi ha sempre sostenuto e soprattutto nella grande umanità di tutto il personale sanitario del reparto dove sono stato ricoverato a Vittorio Veneto.

Sembrano frasi scontate ma sono stati tutti meravigliosi” ha dichiarato Lorenzo Damiano. Continua a pensare che tutto quello che sta succedendo sia paragonabile ad una guerra e che spera che vengano trovati presto i responsabili. Nonostante questo però, vuole esortare tutti a “fidarsi della scienza“.

Lorenzo Damiano, ex leader no-vax pentito: “Contrarre il virus a Medjugorje è stato un segnale fortissimo”

“Le confesso che avevo chiesto nelle mie preghiere, durante il mio viaggio a Medjugorje che se avessi dovuto morire sarebbe stato bello che succedesse proprio in quel luogo.

Quello che è successo, contrarre il virus proprio li per me è stato un segnale fortissimo di riconsiderare le mie posizioni, e l’ho fatto. Mi creda non è stato facile ma la fede mi ha portato qui e oggi la mia posizione è cambiata” ha dichiarato Damiano. “Un traditore? No, non credo che mi considerino tale. Non ho fatto niente di male. Non mi sono alleato con nessuno. Ho contratto il virus e non mi sento di aver tradito nessuno” ha concluso, quando gli è stato chiesto se si sente un traditore verso i no-vax.