Lorenzo Fontana, chi è il leghista eletto Presidente della Camera

Il leghista è stato ministro per la Famiglia e vicesegretario federale del Carroccio.

Montecitorio ha il suo uomo di vertice istituzionale, è Lorenzo Fontana, il presidente della Camera amante della tradizione: l’esponente leghista è stato anche ministro per la Famiglia e le Disabilità e vicesegretario federale del Carroccio di Matteo Salvini. Fontana succede al penstastellato Roberto Fico, è veronese ed è nato il 10 aprile del 1980.

Il 42enne ha guidato anche un altro dicastero, quello agli Affari Europei nel governo Conte I. Nel 2009 venne eletto al Parlamento Europeo per la Lega.

Chi è il neo presidente della Camera Lorenzo Fontana

Salvini lo aveva chiamato a vice dirigere il Carroccio il 26 febbraio 2016, due anni dopo Fontana entrò a Montecitorio da deputato. Come il suo omologo in Senato Ignazio La Russa anche Fontana ha ricoperto la carica di vicepresidente della Camera.

Ma chi è, al di là delle skill politiche ed istituzionali, il nuovo Presidente della Camera? Lorenzo Fontana è laureato in Scienze Politiche a Padova e in Storia all’Università Europea di Roma, risulta poi iscritto all’albo dei giornalisti come pubblicista ed è noto per essere un fervente cattolico.

Giornalista, cattolico ed antiabortista

Tanto cattolico per essersi distinto in più occasioni come difensore della “famiglia tradizionale” e delle posizioni antiabortiste. Nel 2018 in una lettera al Tempo precisò senza mezzi termini che “la mamma si chiama mamma (e non genitore 1) e il papà si chiama papà (e non genitore 2)”.

Duro con le famiglie arcobaleno e con il “relativismo” di genere da ministro promise di “potenziare i consultori per cercare di dissuadere le donne ad abortire” e incentivare la natalità.