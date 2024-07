Lorenzo Marchetti di Virgo Cosmetics al Battiti Live su Canale 5

Roma, 5 lug. (askanews) – Virgo Cosmetics, brand di punta nel settore del make-up, è il partner ufficiale di bellezza per il Radio Norba Cornetto Battiti Live 2024. Questa collaborazione rappresenta un’opportunità straordinaria per celebrare la sinergia tra musica e bellezza, portando un tocco di eleganza e creatività all’evento. Lorenzo Marchetti, fondatore di Virgo Cosmetics, commenta: “Noi di Virgo Cosmetics avremo il privilegio di truccare tutti i cantanti presenti a Battiti, che sono gli stessi in vetta a tutte le classifiche di questa estate. Faremo in modo di risaltare ogni cantante”. Durante ogni serata del festival, i talentuosi make-up artist di Virgo Cosmetics saranno infatti a disposizione degli artisti e degli ospiti, creando look unici che esalteranno la loro bellezza naturale e la loro personalità. “Noi di Virgo Cosmetics, in tutte le puntate di Battiti Live sceglieremo una persona nel pubblico e la trasformeremo con un make up pazzesco, cercando di creare il trend della stagione estiva” ha aggiunto Marchetti. Alla conduzione dell’edizione 2024 ci sarà un trio d’eccezione: Ilary Blasi, Alvin e Rebecca Staffelli. La direzione artistica è affidata ad Alan Palmieri, con la regia di Luigi Antonini. Il festival andrà in onda in prima serata l’8 luglio su Canale 5, con oltre 150 performance live di artisti di fama nazionale e internazionale. Sul palco si alterneranno nomi come Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Alex Britti, Alex Wyse, Alfa, Annalisa, gli Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, Benjamin Ingrosso, BigMama, i Boomdabash. E ancora i Blue, Capo Plaza, Clara, Cioffi, Coma Cose, Cristiano Malgioglio, Darin, Dotan, Emis Killa, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Gabry Ponte, Gigi D’Alessio, Guè, Holden, Il Volo, Irama, Matteo Paolillo, Michele Bravi, Mida, Mietta, Mr. Rain, Nek, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Petit, i Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rhove, Rose Villain, Santi Francesi e infine, Sarah, Tananai, The Kolors e Tony Effe. Tra gli artisti protagonisti delle esibizioni “on the road”, invece, ci saranno, tra gli altri Geolier e Angelina Mango. Lorenzo Marchetti ha fondato Virgo Cosmetics con la passione e la creatività, portando il brand a distinguersi per la sua filosofia innovativa e inclusiva. Le formule dei prodotti, sviluppate con ingredienti di alta qualità, sono adatte a tutti i tipi di pelle e incarnato, offrendo una vasta gamma di colori e finiture per soddisfare ogni esigenza di make-up. Virgo Cosmetics crede nella bellezza in tutte le sue forme e nel potere del make-up di esaltare la propria individualità, permettendo a chiunque di sentirsi sicuro di sé. Questa convinzione si riflette nelle collaborazioni del brand con artisti e influencer di tutto il mondo, promuovendo una bellezza autentica e libera dagli stereotipi. La partnership con Battiti Live 2024 rappresenta per Virgo Cosmetics un’opportunità unica per avvicinarsi a un pubblico più ampio e per celebrare i valori fondamentali del brand: musica, bellezza e inclusività. Questo evento non è solo un festival musicale, ma un’esperienza indimenticabile di connessione e condivisione.