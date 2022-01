Lorenzo Riccardi positivo al Covid: la reazione di Claudia Dionigi

Lorenzo Riccardi è positivo al Coronaviurs. La fidanzata Claudia Dionigi si è sfogata via social.

In queste ore Lorenzo Riccardi, ex volto di Uomini e Donne, è risultato positivo al Coronavirus mentre la sua compagna, Claudia Donigi, sarebbe negativa. I due si trovano in quarantena insieme, in casa, e Claudia Donigi ha espresso le sue difficoltà relative a questo particolare momento.

Lorenzo Riccardi ha il Covid

Come molte altre coppie e famiglia italiane anche Lorenzo Riccardi e Claudia Donigi si trovano ad essere “separati in casa” a causa del Covid. L’ex tronista infatti è risultato positivo, mentre la sua fidanzata no. Claudia Donigi sarebbe dunque costretta a trascorrere la sua giornata in una stanza separata rispetto al fidanzato e ovviamente, in casa, porterebbe la mascherina per tutto il giorno. Lei stessa ha espresso le difficoltà legate a questo particolare momento che, ovviamente, si augura finisca quanto prima.

“Noi abbiamo pranzato sempre separati e ora mi sono rinchiusa in camera di nuovo”, si è sfogata via social, e ancora: “sta diventando insopportabile, è proprio brutto non poter abbracciare il proprio fidanzato”.

Lorenzo Riccardi come sta

Al momento Lorenzo Riccardi non ha sviluppato alcun sintomo della malattia e lui e Claudia Dionigi stanno aggiornando costantemente i fan sulle loro condizioni. In tanti hanno fatto all’ex volto di Uomini e Donne i loro auguri di pronta guarigione e in molti si chiedono quando la coppia potrà finalmente riabbracciarsi.

Lorenzo Riccardi e i vip positivi al Covid

Sono tanti i vip risultati positivi al Covid nelle ultime settimane e che stanno vivendo una situazione simile a quella di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Come loro ad esempio Fedez e Chiara Ferragni sono stati costretti a trascorrere alcune settimane in isolamento (e indossando rigorosamente la mascherina) perché erano positivi, mentre i loro due bambini (Leone e Vittoria) sono sempre risultati negativi.

Anche la coppia, dopo alcune settimane di isolamento, è finalmente guarita.