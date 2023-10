Lorenzo Tano a Ballando con le Stelle, Lucarelli: "Il primo Siffredi di cui non ci interessa la trama"

La prima esibizione di Lorenzo Tano non è passata inosservato e c'è chi in studio sostiene che c'è complicità con Lucrezia Lando...

Lorenzo Tano, figlio della pornodivo Rocco Siffredi, ha fatto il suo ingresso a Ballando con le Stelle “in punta di piedi”, ma la sua presenza sulla pista da Ballo si è fatta sentire eccome. Nonostante la sua performance non sia stata certo perfetta, in molti in studio non hanno potuto fare a meno di notare un certo feeling con Lucrezia Lando e la reazione di Selvaggia Lucarelli non si è fatta attendere.