Loreo (Rovigo), operaio viene travolto da un carro ferroviario: muore sul colpo

L'ennesima morte avvenuta sul posto di lavoro. Un operaio di 61 anni è deceduto sul colpo dopo essere stato travolto dal carro ferroviario a Loreo.

L’ennesima tragedia avvenuta sul luogo di lavoro. Un uomo di 61 anni di Stanghella (Padova), è stato schiacciato da un carro ferroviario mentre si trovava in una nota azienda a Loreo in provincia di Rovigo. Stando a quanto appreso, l’operaio che si occupava di manovra su rotaia e/o strada presso terminali intermodali è deceduto intorno alle ore 11.30 di venerdì 22 ottobre.

Sarebbero ancora da chiarire le cause che avrebbero portato alla morte dell’uomo.

Operaio travolto carro ferroviario, la vicenda

La tragedia è avvenuta all’interno di un’officina allestita in un capannone. L’uomo che in quel momento sarebbe stato impegnato in attività di movimentazione, è stato travolto dal carro ferroviario. Inevitabile l’impatto che sarebbe stato particolarmente violento. Ciò non gli avrebbe lasciato alcuno scampo. L’uomo infatti a causa dei gravi traumi riportati sul corpo è morto sul colpo.

Operaio travolto carro ferroviario, i soccorsi

I soccorsi da parte degli operatori sanitari del 118 sarebbero stati immediati. A nulla tuttavia sarebbero valsi gli sforzi per rianimare l’uomo deceduto sul colpo. Gli operatori non hanno quindi potuto fare altro se non constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente sarebbero giunti anche vigili del fuoco, carabinieri oltre che lo spisa (Servizio di prevenzione sicurezza ambienti) dell’ulss 5, che sarebbero stati impegnati in ulteriori verifiche.

Operaio travolto carro ferroviario, area posta sotto sequestro

L’intera area comprendente i vagoni ferroviari e il capannone è stata posta sotto sequestro dal sostituto procuratore Valeria Motta.