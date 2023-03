Loretta Goggi a Domenica in: "Ho detto una cosa tremenda"

Ospite a Domenica in per presentare il suo prossimo spettacolo, Loretta Goggi si lascia sfuggire una battuta fuori luogo: è già virale sui social

Una frase di troppo. La conduttrice e cantante Loretta Goggi è stata ospite poco fa nel salotto domenicale di Domenica in, programma condotto dalla sua amica Mara Venier. Nel corso della conversazione, si è lasciata sfuggire una frase a dir poco bizzarra, che è già diventata virale sui social.

Conto alla rovescia per Benedetta primavera

La conduttrice e cantante romana è stata ospitata da Mara Venier per presentare il suo spettacolo Benedetta primavera, in onda su Rai 1 venerdì 10 marzo a partire dalle 21.30. Dal titolo ispirato alla hit Maledetta primavera – con la quale la cantante si è classificata seconda a Sanremo del 1981 –, si tratta di un varietà in quattro appuntamenti, finalizzato a omaggiare la carriera di Loretta.

La battuta fuori posto a Domenica in

Mentre rispondeva alle domande di Mara, la conduttrice veneta si è lasciata sfuggire una battuta che ha colpito il pubblico in studio, e non solo: su Twitter la cantante è finita in un amen in tendenza. Quando Mara le ha detto di vederla «friccicarella», la Goggi ha replicato senza esitazione: «Quella cosa non friccica», facendo riferimento alle sue parti intime. Subito, mentre zia Mara è scoppiata in una risata spontanea, Loretta si è resa conto di aver detto qualcosa di spassoso, ma anche di troppo: «Ho detto qualcosa di tremendo», ha chiosato la cantante, coprendosi il viso con le mani, segno di evidente imbarazzo.