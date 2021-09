Loretta Goggi, addio ai social dopo gli insulti: “Lo faccio per chi subisce body shaming”

Loretta Goggi ha detto addio al mondo social dopo aver ricevuto insulti per la sua esibizione ai Seat Music Awards.

Loretta Goggi ha replicato contro gli insulti ricevuti in seguito alla sua esibizione ai Seat Music Awards all’Arena di Verona. La cantante ha deciso di cancellarsi dai social.

Loretta Goggi si cancella dai social

Le polemiche e le critiche montate sul suo conto a seguito della sua recente esibizione ai Seat Music Awards, hanno spinto Loretta Goggi a cancellarsi dai social.

La cantante ha scritto un lungo messaggio di sfogo in cui ha spiegato i motivi della sua decisione e ha dichiarato di averlo fatto per solidarietà verso tutti coloro che, come lei, abbiano sofferto di body shaming.

“Non starò ad elencarvi gli insulti arrivati in occasione di una delle più grandi emozioni della mia carriera, un momento di cui avrei voluto godessimo insieme, nella comune gioia per un grande traguardo raggiunto e non certo per parlare di trucco (mi trucco da sempre da sola e mi piace quello scelto per quest’anno, inutile criticarlo no? Lo cambio secondo il mio spirito), di vestito da pagliaccio (uno splendido abito di Etro!), di chirurgia estetica (vi sfido a trovare sul mio volto, vicino alle orecchie o fra i capelli cicatrici in proposito, confesso che ho preso un chiletto però), di playback (usato da tutti, tranne che da chi essendo un cantante di professione ha potuto portare la sua band o suonare un suo strumento).

Io non canto né incido più da anni, non saprei nemmeno in che modo avere una base moderna o aggiornata della vostra canzone del cuore. (…) Ho deciso di allontanarmi definitivamente da social e dai relativi insulti che oltre a ledere la libertà di chiunque su come desideri vestirsi, pettinarsi o truccarsi (e guardando bene le foto dei profili di chi li manda forse dovrebbe solo spolverare il suo specchio, sempre che ne abbia uno in casa, ma dubito), offendono il comune senso del buon gusto! Non lo faccio solo per me, che sono una “tosta”, ma per tutte le donne e gli uomini che subiscono il body shaming”, ha dichiarato la cantante.

Loretta Goggi ai Seat Music Awards

Ai Seat Music Awards Loretta Goggi ha cantato Maledetta Primavera per festeggiare i suoi 40 anni di carriera. La cantante sul palco si è commossa per l’importante traguardo raggiunto e per l’occasione a lei data dalla Rai invitandola a prendere parte allo show.

Loretta Goggi: la vita oggi

Pur avendo ammesso di essere ormai “lontana” dal mondo della musica (ha affermato di non cantare e incidere musica da anni) Loretta Goggi è sempre rimasta attiva nel mondo dello spettacolo e oggi è giudice di Tale Quale Show.