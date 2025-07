Loro Piana sotto accusa: cosa succede davvero nel mondo del lusso?

Dopo i recenti scandali, Loro Piana è travolta da accuse gravi. Scopri cosa è emerso dalle indagini e come il brand sta reagendo.

Se pensavi che il mondo del lusso fosse immune da scandali, preparati a rimanere sorpreso! Loro Piana, uno dei marchi più prestigiosi nell’abbigliamento in cachemire, è finito sotto i riflettori per motivi tutt’altro che lusinghieri. Dopo i casi di altri giganti della moda come Armani e Dior, anche il marchio di LVMH deve affrontare seri problemi legali e di reputazione.

Un protocollo per la legalità

Nell’ultimo anno, il Tribunale di Milano ha promosso un protocollo d’intesa per garantire la legalità e la trasparenza nella filiera della moda. Eppure, nonostante queste misure, nuovi scandali continuano a emergere. Loro Piana è stata accusata di non aver controllato adeguatamente la propria catena produttiva, permettendo pratiche di sfruttamento lavorativo che avrebbero dovuto essere arginate. Secondo il pm Paolo Storari, l’azienda ha mostrato incapacità di prevenire situazioni tossiche all’interno della sua filiera.

I giudici hanno deciso di nominare un amministratore che affiancherà il management attuale per rimuovere queste problematiche. Ma come è potuto accadere tutto questo? La verità è che il marchio ha esternalizzato la produzione a società che non hanno soddisfatto gli standard richiesti, subappaltando a loro volta a imprese senza adeguate capacità operative. Insomma, un vero e proprio testa-coda di responsabilità!

Le accuse di sfruttamento

Le indagini hanno rivelato che Loro Piana ha affidato la produzione di alcuni dei suoi capi più pregiati a Evergreen, un fornitore esterno, che a sua volta ha subappaltato i lavori a Sor-Man snc, una società con scarse capacità produttive. Ma non è tutto: questa catena di subappalti ha portato a situazioni di sfruttamento estremo, con manodopera impiegata in condizioni disumane. Immagina un po’!

Stando alle ricostruzioni, alcuni laboratori cinesi, chiusi dalle forze dell'ordine, avrebbero impiegato lavoratori in condizioni di lavoro pericolose e insalubri, tenendoli in dormitori abusivi e costringendoli a turni massacranti. I capi di abbigliamento realizzati in questo contesto venivano venduti nei negozi Loro Piana a prezzi stratosferici, con margini di profitto che raggiungevano cifre incredibili. È davvero inquietante pensare che dietro un cappotto che costa migliaia di euro ci siano storie di sfruttamento e illegalità.

La reazione di Loro Piana

Di fronte a queste accuse, Loro Piana ha emesso una nota ufficiale, dichiarando di prendere atto della situazione e di condannare fermamente qualsiasi pratica illegale. L’azienda ha promesso di collaborare con le autorità competenti e di adottare misure per ripristinare la trasparenza e il rispetto dei diritti umani nella sua filiera. Ma basterà davvero un anno di amministrazione giudiziaria per risolvere le problematiche emerse? Il tempo dirà se Loro Piana riuscirà a riconquistare la fiducia dei consumatori e a rimediare ai danni subiti. Questa storia non è ancora finita, e ci sono molti sviluppi in arrivo!

