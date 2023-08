Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 12-13 agosto: le novità segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 12 e 13 agosto: cosa prevede l'astrologo per i dodici segni?

Paolo Fox ha pubblicato il suo oroscopo per il secondo weekend di agosto. Ecco cosa accadrà ai segni in amore e al lavoro tra sabato 12 e domenica 13 agosto per i dodici segni zodicali.

Ariete: la tua compatibilità e le tue abilità sociali sono davvero invidiabili. Nonostante questo, ci sono volte in cui potresti sentirti un po’ a disagio. La salute è una questione delicata per te: non trascurarla! In amore, hai bisogno di mettere più energia ed equilibrio interiore.

Toro: sappi che la tua energia è al top e ti sentirai pronto a spaccare il mondo. Nonostante ciò, dovresti fare attenzione alla salute: non esagerare con lo sport! In amore le cose vanno a gonfie vele ma occhio alle finanze. La tua carriera è stabile mentre l’adattabilità potrebbe essere messa alla prova in alcuni contesti sociali. Ricordati che sei un leader nato, utilizza questa qualità per far valere i tuoi punti di vista.

Gemelli: non tutto va per il meglio in termini di salute, quindi fai attenzione a non esagerare con lo stress. La tua creatività potrebbe essere un po’ stagnante ultimamente e forse è ora di cercare nuove ispirazioni. In amore potrebbero esserci delle sfide da affrontare ma sarai ricompensato nella carriera.

Cancro: sembra che tu abbia delle opportunità interessanti in arrivo. La tua fortuna sta per esplodere e la tua energia è al massimo. Però, fai attenzione alle tue finanze, potrebbe esserci qualche contrattempo. L’amore invece? Beh, potresti dover lavorare un po’ di più su quello.

Leone: La fortuna sembra essere dalla tua parte e può portarti dei benefici se ti mantieni aperto alle possibilità. L’amore potrebbe avere alti e bassi, ma niente che tu non possa gestire con la tua innata autostima. Le tue finanze sono solide come sempre; continua a fare quello che stai facendo! Ricorda di prenderti cura della salute fisica e mentale.

Vergine: non è tutto oro quello che luccica in termini di salute e finanze, ma non c’è bisogno di preoccuparsi troppo. La tua carriera sta andando bene anche se potrebbe mancarti quella scintilla creativa.L’amore? Beh, potrebbe essere una strada accidentata per te questa volta. Mantieniti forte nella tua saggezza.

Bilancia: nonostante la tua forte adattabilità e saggezza, sembra che tu possa attraversare un periodo di fortuna altalenante. Non preoccuparti, però: il tuo intuito è al top e ti sarà utile in amore come nelle finanze. Ehi, guarda da quella parte! Le tue capacità sociali sono lì a brillare come una supernova nello spazio siderale. La salute potrebbe richiedere un po’ più d’attenzione ma nulla di allarmante.

Scorpione: la tua compatibilità è in piena forma, quindi non temere di fare nuovi incontri. L’adattabilità potrebbe lasciare un po’ a desiderare: magari fatica più del solito ad attaccare bottone con gli sconosciuti o a cambiare i tuoi piani all’ultimo minuto. Sul fronte finanziario hai una fortuna che sembra volerti bene e anche l’amore non scherza affatto.

Sagittario: la tua compatibilità con gli altri non brilla quest’anno ma non preoccuparti troppo: il tuo lato avventuroso ti porterà verso nuovi incontri interessanti. Guarda alla tua salute, potrebbe essere un po’ traballante in questo periodo; niente di grave però! Le tue finanze sono solide come una roccia.

Capricorno: la tua energia è qualcosa di speciale, ma attenzione a non esagerare. La fortuna potrebbe giocarti qualche brutto scherzo in termini finanziari e di carriera. Tuttavia, sei un leader nato con una saggezza che ti salverà nei momenti difficili. Le tue abilità sociali compensano abbondantemente i tuoi difetti temporanei nel campo romantico.

Acquario: In questo momento la tua compatibilità e le tue abilità di comunicazione sono in piena forma, ma nonostante ciò, potresti dover affrontare qualche problema sul fronte delle finanze. Ti sentirai avventuroso e pieno di energia nei prossimi tempi, ma ricorda di mantenere un equilibrio interno.

Pesci: la tua creatività è all’apice e la usi come bussola per navigare nella vita. La fortuna ti sta sorridendo ultimamente, quindi potrebbe essere il momento di fare quella scommessa che hai sempre rimandato. In amore, le cose sono un po’ incerte ma non disperare; a volte l’incertezza può portare a scoperte inaspettate.