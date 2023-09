Le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di martedì 12 settembre 2023. I dettagli per tutti i segni zodiacali

La giornata di oggi, martedì 12 settembre 2023, potrebbe portare tante novità per molti segni zodiacali. Ci saranno tante sorprese, ma anche delle piccole difficoltà da affrontare: scopriamo quali sono grazie alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox per martedì 12 settembre: i dodici segni zodiacali

Ariete: Oggi sarete costretti a fare un resoconto delle vostre scelte amorose per capire quale direzione dare alla vostra vita sentimentale. Venere è vostra amica e vi aiuterà a risolvere i vostri eventuali problemi in amore. Ci sono in vista delle novità e potresti avere più spazio che in passato.

Toro: Non è il tuo momento migliore anche se chi ha passato guai finanziari dovrebbe ormai averli messi alle spalle. Dal punto di vista fisico, però, non tisenti al meglio e provi un po’ di disagio.

Gemelli: Ti conviene fare tutto ciò che devi concludere entro oggi perché domani sarà una giornata molto stancante. In questo momento devi sitemare le situazioni che sono andate a soqquadro nelle scorse settimane, per esempio alcune questioni finanziarie.

Cancro: Non trascinare nel privato ciò che succede al lavoro o in amore potresti avere problemi. Soprattutto se siete freschi di convivenza perché i battibecchi sono dietro l’angolo.

Leone: Se in amore siete in un momento di stasi e forse rischiate di mettere in secondo piano il partner per pensare al lavoro, dal’altra parte è proprio nella vostra professione che state aspettando di ricevere il giusto riconoscimento per quello che avete fatto.

Vergine: Sole e Mercurio sono in transito nel vostro segno zodiacale e per questo vivete un perodo facile per tutto ciò che concerne la vita pratica. Chi ha la possibilità di concludere affari ne approfitti.

Bilancia: Non siate irruenti e fate molta attenzione ai rapporti con gli altri. Questo è un momento un po’ particolare e anche se c’è stata una crisi sul lavoro si troveranno facilmente soluzioni.

Scorpione: Giove è opposto e porta un po’ di dubbi sul lavoro, soprattutto se si è appena iniziata una nuova collaborazione. Non fatevi prendere dall’ansia, però, e credete di più nelle vostre capacità. In amore non sta andando benissimo, non curatevi di chi vi ha deluso.

Sagittario: Venere è favorevole e vi permette di fare nuovi incontri e sentirvi più innamorati che mai. Attenzione solo a non tenere il piede in più scarpe, questo è il momento giusto per fare una scelta.

Capricorno: In questo periodo siete presi da tanti piccoli cambiamenti e problemi ma state cercando una soluzione per tutto. Il lavoro procede bene anche se la stanchezza si fa sentire. Per quanto riguarda l’amore dovrete aspettare ottobre per poter vivere qualche emozione in più.

Acquario: Ti saresti aspettato delle risposte più immediate e dunque vivi un periodo un po’ agitato. Dovete cercare le risposte dentro di voi, perciò cercate un poì di calma e serenità.

Pesci: Dal punto di vista fisico non vi sentite in perfetta forma ma bisogna avere pazienza: il benessere psico-fisico va curato un po’ di più così come l’amore. Devi recuperare tante cose e in giornate come questa sei un po’ in confusione.