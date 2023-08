Paolo Fox, l'oroscopo di martedì 8 agosto: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ha rivelato questa mattina, nel suo consueto oroscopo giornaliero cosa accadrà oggi a ciascuno di noi. Cos’hanno in serbo per noi le stelle in questo martedì 8 agosto? Scopriamolo insieme.

Ariete: è proprio in questo periodo che potrete recuperare un sentimento, soprattutto se di recente ci sono stati problemi. Fate in modo di avere accanto persone affidabili: per voi è importantissimo il calore famigliare.

Toro: anche voi in questo periodo potrete recuperare un sentimento, soprattutto da qui fino a domenica cercate di farlo. Ad agosto ci saranno situazioni che portano cambiamenti nei rapporti di lavoro e nelle vostre idee. Si discute troppo di soldi ultimamente e l’amore sarà per questo motivo conflittuale.

Gemelli: cercate di superare le tensioni di famiglia; anche se sul lavoro ci sono ritardi, è meglio evitare di scaricare queste problematiche in casa. In questo momento avete una grande voglia di amare quindi fatevi notare.

Cancro: c’è da parlare di cose importanti: a breve partiranno nuovi progetti e anche l’amore torna più sereno. Non aspettatevi un ritorno dal passato ma guardate avanti. Chi ha una bella storia deve rafforzarla in questo mese.

Leone: l’amore sta andando alla grande mentre il lavoro porta qualche preoccupazione in più, soprattutto se si hanno incarichi importanti. La luna è contraria: dovete farvi scivolare le cose di dosso.

Vergine: siete il segno dell’analisi e non è un caso che spesso fate mestieri legati alla psicologia ma a volte sarebbe meglio non essere troppo razionali. Lasciatevi andare un po’ di più all’istinto. In amore bisogna lasciarsi andare di più.

Bilancia: gli ultimi mesi non sono stati facili da affrontare ma ora bisogna recuperare in primo luogo tono fisico e poi un po’ di voglia di andare avanti rispetto al passato. L’amore è importante e chi è stato male ha potuto capire di chi fidarsi.

Scorpione: la luna opposta e Venere strana portano qualche dubbio d’amore e anche un po’ di intolleranza ma cercate di puntare sulle novità lasciando stare il passato. Attenzione sul lavoro dove ci sarà un po’ di fatica in più da dover affrontare.

Sagittario: i sagittario amano viaggiare, cambiare, fare nuove esperienze. Voi siete persone che non dicono mai di no e questo vi porta spesso a rischiare, anche un po’ troppo. Sul lavoro si riparte da zero ma in amore tutto va a gonfie vele: c’è una grande voglia di vivere emozioni.

Capricorno: potete finalmente iniziare a farvi valere su lavoro perché avete tutti i pianeti finalmente favorevoli. In questo periodo nella vostra testa c’è più la sfera professionale che l’amore ma cercate di dare più spazio ai sentimenti.

Acquario: a voi acquario mancano un po’ di sicurezze nella vostra vita da tutti i punti di vista. Dovete fare attenzione alle spese ma anche ai vostri cambi d’umore perché non tutto sta andando come vorreste né in amore né sul lavoro. Cercate di ritrovare un po’ di serenità.

Pesci: presto arrivano belle opportunità di lavoro. Chi ha voglia di cambiare potrà farlo e ottenere di più. Attenzione alle uscite di denaro. Sono giornate un po’ polemiche ma andate oltre. L’amore va gestito con molta attenzione.