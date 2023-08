Paolo Fox, l'oroscopo di mercoledì 9 agosto: le previsioni segno per segno

Paolo Fox, l'oroscopo di mercoledì 9 agosto: le previsioni segno per segno

Le previsioni di mercoledì 9 agosto dell'oroscopo di Paolo Fox: tutte le novità segno per segno

Anche questa mattina, l’esperto delle stelle Paolo Fox ha dato il suo oroscopo per la giornata. Cosa accadrà oggi mercoledì 9 agosto? Le novità spiegate segno per segno.

L’oroscopo di Paolo Fox: le previsioni per mercoledì 9 agosto

Ariete: la seconda metà della giornata sarà meglio della prima. Le stelle di oggi parlano di revisione di progetti e nuove opportunità da cogliere al volo. Agosto è un mese di riferimento per mettere le basi per una autunno vincente. Arrivano maggiori possibilità in amore.

Toro: la luna è nel vostro segno nelle prime ore del giorno. Sul lavoro ci sono delle cose da riorganizzare, ci sono stati cambiamenti all’ultimo momento e ora è tempo di adattarsi a un nuovo stile di vita. In amore, alcune coppie sono in bilico.

Gemelli: la luna entra nel vostro segno zodiacale e avrete la possibilità di risolvere un po’ di questioni lasciate irrisolte. Per voi è un bel periodo per le relazioni e le nuove conoscenze, ma dovete fare attenzione solo a non trasgredire troppo. Sul lavoro ci sono conferme.

Cancro: se avete avuto problemi d’amore di recente, non dovete rivangare il passato, ma cercate di andare avanti. Non cedete al nervosismo e godetevi il weekend che regala belle emozioni: dovete essere positivi.

Leone: in questi giorni se qualcuno vi invita ad uscire non rifiutate. L’amore va a gonfie vele e c’è finalmente aria di vacanze per voi che, finora, avete dedicato tutto il tempo al lavoro.

Vergine: Dopo la prima parte dell’anno difficile, da qui in avanti è tutto in discesa. Le emozioni che nascono in questi giorni possono andare lontano. Aspettatevi belle notizie sul lavoro.

Bilancia: c’è stato finora un periodo abbastanza confuso ma arrivano i primi segni di miglioramento. In amore, se ci sono problemi, parlatene entro venerdì. Sul lavoro avete tanti nuovi obiettivi.

Scorpione: siete in uno stato di tensione in questi ultimi giorni a causa di qualche problema in famiglia oppure sul lavoro dove dovrete dimostrare il vostro valore. Attenzione solo a non portare nella vita privata le insoddisfazioni del lavoro. Consiglio prudenza con acquario e toro.

Sagittario: lasciatevi andare all’amore che può regalare tanto in questi giorni. Possibili nuovi incontri i luoghi inaspettati. Sfruttate al massimo questo periodo fortunato. C’è solo un po’ di stanchezza nella seconda parte della giornata.

Capricorno: continua il vostro buon periodo e questa ondata di fortuna vi porterà lontano da tutti i punti di vista. Avete iniziato un nuovo lavoro e sta andando alla grande e anche l’amore regala belle emozioni anche se, nei vostri pensieri, ora c’è solo la vostra ascesa professionale.

Acquario: attenzione a qualche momento di tensione che potrebbe assalirvi oggi. Avete idee confuse sul vostro futuro professionale e non sapete bene se buttare tutto all’aria e iniziare una nuova vita oppure no. Attenzione in amore dove risentirete di un po’ di monotonia.

Pesci: adesso è il momento di fare le cose con calma e di prendere decisioni lavorative solo dopo aver calcolato pro e contro. Abbiate il coraggio di rinnovarvi se non siete contenti di ciò che fate e non siate diffidenti perché le stelle regalano tante belle sorprese, da tutti i punti di vista.