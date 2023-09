Come di consueto, Paolo Fox ha comunicato sulle frequenze di Radio LatteMiele l’oroscopo del giorno. Anche le previsioni di oggi, giovedì 21 settembre 2023, ovviamente, non vanno prese alla lettera, ma verificate: lo conferma proprio l’amatissimo astrologo.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per il 21 settembre 2023

Ariete: Per voi ci sono buone notizie in ambito lavorativo, qualcuno potrebbe ricevere una proposta interessante e avere l’opportunità di sistemare le cose. In amore cercate di comunicare più apertamente con il partner e chiedete a lui di fare lo stesso con voi: la comprensione reciproca porterà a una maggiore armonia e a vivere meglio il sentimento.

Toro: Giornata favorevole per prendersi cura di voi stessi, concentratevi sulla salute e sul benessere. Potreste scoprire nuove piacevoli attività che vi aiuteranno a mantenere l’equilibrio o a migliorarlo, facendovi stare meglio e rendendovi quindi anche più interessanti agli occhi altrui. Il prossimo sarà un weekend importante per le storie d’amore e i rapporti con gli altri.

Gemelli: In ambito lavorativo, soprattutto chi è impegnato nel settore artistico è favorito dalle stelle e ha grandi possibilità di partorire una buona idea. In amore cercate di comunicare nella maniera più aperta e sincera possibile con il partner, esprimete i vostri sentimenti al meglio in modo da non lasciare spazio a dubbi o incomprensioni.

Cancro: In questi giorni siete concentrati sulle finanze, sul far quadrare i conti e sul capire come limitare le spese: potrebbe venirvi in soccorso l’arrivo di una proposta che potrebbe risultare un toccasana per il conto in banca. Fate attenzione alle possibili sfide da sostenere in amore.

Leone: Potreste essere impegnati in un progetto importante: sfruttate quest’occasione per mostrare quanto valete e avvicinare i grandi scenari che vi aspettano. Non dimenticate nemmeno l’amore: concentratevi su gesti romantici e attenzioni speciali nei confronti delle persone che amate.

Vergine: Oggi potreste incappare in imprevisti o situazioni fastidiose, spiacevoli episodi che rischiano di farvi innervosire: cercate di mantenere la calma e far leva sulla vostra capacità di adattamento.

‎Bilancia: Siete di buonumore in questo periodo e il weekend porterà nuove opportunità con qualche stimolo in più, qualcuno potrebbe addirittura scoprire una passione e iniziare a coltivare un qualcosa che non aveva mai considerato.

Scorpione: Con fermezza e concentrazione sarete chiamati ad affrontare tutte le sfide che in questo momento vi si pongono davanti. In amore state vivendo un periodo di passione, sia le coppie che i single, ma siate onesti con voi stessi riguardo i vostri sentimenti.

Sagittario: Questa può essere la giornata cruciale per espandere i vostri confini: in arrivo possibilità di viaggi, esperienze di apprendimento o anche piccoli seminari. Abbracciate il cambiamento, soprattutto tutti coloro che sono spaventati dal nuovo o temono il fatto di poter perdere ciò che hanno.

Capricorno: Oggi cercate di prendervi cura del fisico e della salute: spegnete il telefono e ‘staccate la spina’ dal mondo, avete bisogno di recuperare un po’ di energie. Non dovete però perdere di vista i sentimenti, siate presenti per il partner nei momenti di bisogno e ascoltatelo se ha la necessità di sfogarsi o vorrebbe un consiglio su una questione.

Acquario: Fate attenzione a possibili incomprensioni con il partner, avete comunicato poco con la dolce metà, è il momento di farlo per il benessere emotivo di entrambi e della coppia. Per gli altri rapporti, dedicate tempo agli amici e ai genitori e figli: le connessioni sociali saranno preziose per il vostro benessere emotivo e vi faranno sentire vivi.

Pesci: Importante per voi è non chiudetevi a riccio di fronte alle novità, potrebbe essere una giornata di nuove scoperte. C’è un risveglio in questi giorni anche in amore, il picco di intensità potrebbe arrivare però domani. Godetevi al meglio la relazione e soprattutto siate sinceri con chi avete al vostro fianco.