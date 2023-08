Come vuole la tradizione, Paolo Fox ha comunicato sulle frequenze di Radio LatteMiele l’oroscopo di giovedì 24 agosto 2023. Le previsioni, ovviamente, non vanno prese alla lettera, ma verificate: parola di uno degli astrologi italiani più amati di sempre.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per il 24 agosto 2023

Ariete: è una giornata positiva, che vi aiuterà a riscattare gli intoppi e le delusioni recenti. Avete più energia per prepararvi a vivere situazioni importanti, ma agosto resta un mese particolare e delicato. A settembre ci saranno nuovi progetti.

Toro: se dovete recuperare un’attività in corso d’opera è il momento giusto. Siete alla ricerca di maggior stabilità, ma solo entro metà settembre riceverete una risposta che attendete da tempo.

Gemelli: vi siete lasciati alle spalle un periodo molto agitato, specialmente sul lavoro. Il Sole e la Luna, però, vi invitano a non fare le cose di corsa. Probabilmente, un appuntamento potrebbe slittare all’ultimo minuto, o addirittura essere cancellato.

Cancro: siete in attesa di risposte che non arrivano, ma verso fine mese dovrebbero esserci dei miglioramenti. Potreste anche ottenere dei chiarimenti che aspettate da tempo.

Leone: con Venere che è arrivata nel vostro segno avete una carica pazzesca. Preparatevi ad ottenere il meglio. Arriveranno benefici sia sul lavoro che in amore. Una sola accortezza: mettete delle regole se ci sono di mezzo i soldi.

Vergine: ci saranno delle chiusure, ma non dovete farvi troppi problemi perché siete uno dei segni in maggior evoluzione quest’anno.

Bilancia: pian piano state riprendendo quota, anche l’amore potrebbe regalarvi qualche emozione in più.

Scorpione: siete davanti all’inizio di un nuovo ed eccitante percorso, ma avete ancora qualche dubbio. Quanti hanno firmato un contratto senza convinzione continueranno ad avere incertezze.

Sagittario: vi state adattando alla perfezione agli avvenimenti della vita. Vi aspettano altre sfide, per cui non abbassate la guardia.

Capricorno: siete in forma, la vostra energia è alle stelle e anche la creatività non è mai stata tanto brillante. Sfruttate questo periodo per lavorare su voi stessi e sui vostri progetti.

Acquario: state vivendo una fase piatta, ma non preoccupatevi perché la vostra adattabilità vi aiuterà in ogni circostanza.

Pesci: la vostra salute non è al top, per cui non intraprendete nuovi percorsi. Anche la situazione economica è un po’ in bilico e sarete costretti a fare dei sacrifici.