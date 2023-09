Come di consueto, Paolo Fox ha comunicato sulle frequenze di Radio LatteMiele l’oroscopo del giorno. Anche le previsioni di oggi, giovedì 28 settembre 2023, ovviamente, non vanno prese alla lettera, ma verificate: lo conferma proprio l’amatissimo astrologo.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per il 28 settembre 2023

Ariete: Oggi per voi è una giornata di tensione peerché sapete che sta per partire un nuovo importante progetto. Venere è favorevole e i single potrebbero aver avuto degli incontri che sono andati a buon fine, anche in amore se ci sono questioni da risolvere è meglio farlo in fretta.

Toro: Ultimamente sei al centro dell’atenzione e le stelle sono dalla tua parte. Nonostante questo, però, le cose non verrano a te da sole, dovrai impegnarti per risolvere i dubbi dei mesi scorsi sul lavoro, in famiglia e nelle finanze.

Gemelli: Non rinviate i charimenti necessari con il partener, mi fare domani quello che può essere fatto oggi. In generale, avete vissuto giornate molto stressanti quindi cercate di concedervi un poì di serenità in più.

Cancro: Avete una gran voglia di farvi sentire e farvi valere. Sul lavoro c’è stata una delusione e per questo siete un po’ delusi, forse si tratta di una nomina che vi aspettavate e che invece non è ancora arrivata. L’amore va ritrovato, attenzione ai prossimi due mesi.

Leone: Vi sentite un po’ stanchi in questo periodo e alle prese con continui conflitti, ma nonostante questo non vi fermate mai perché per voi affrontare sfide è vitale. Attenzione a qualche piccolo litigio sul lavoro: se hai appena cambiato la tua posizione ti aspetti che qualcuno ti gratifichi un po’ di più.

Vergine: Oggi è una giornata che vi vede un po’ preoccupati e alle prese con una revisione delle cose sia in amore che sul lavoro: avete la voglia di controllare tutto. Cercate, però, di non farvi prendere troppo dall’ansia. In amore, il mese di ottobre segnerà una svolta.

Bilancia: Giornate come questa sono belle per rafforzare i rapporti con la famiglia. Ora è il momento di ripartire alla grande e il mese di ottobre vi regalerà molte possibilità. Forse avrete problemi in casa e in famiglia, cercate di risolverli presto.

Scorpione: Questa è una giornata molto equilibrata e da sfruttare al massimo perché poi da venerdì ci sarà un nuovo calo come nei giorni scorsi. Avete paura di non riuscire a raggiungere i risultati sperati sul lavoro, ma non agitatevi perché riuscirete a portare a termine tutto. Dal 9 di ottobre le stelle saranno più amiche, soprattutto in amore: e finalmente, era ora!

Sagittario: Attenzione a non prendere in carico troppi impegni, ltrimenti non riuscirai a portare tutto a termine. Saturno è dissonante e potrà portare alcuni problemi. Fate attenzione soprattutto ai rapporti con le persone della Vergine e dei Pesci.

Capricorno: Oggi c’è un bel cielo che vi vede particolarmente forti. In amore è arrivato il momento di fare un passo importante e pensare a matrimoni o convivenze anche se per voi il lavoro verrà sempre al primo posto.

Acquario: Questo è un momento particolare questo dove vi sembra di stare continuamente sulle montagne russe. Non fatevi prendere dal panico e abbiate pazienza perché da ottobre almeno Venere non sarà più contraria e tornerà un po’ di sereno in amore. Adesso avete voglia di fare qualcosa di folle per far tornare l’ardore dei primi tempi.

Pesci: Vi sentite particolarmente polemici oggi e pronti a discutere con chiunque vi metta i bastoni tra le ruote. Cercate di dosare le lamentele perché tra non molto ci sarà una bella ripresa. Per ora attendete e non sobbarcatevi di pesi inutili, chi vuole ottenere risultati veramente concreti dovrà attendere da novembre in poi.