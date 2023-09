Oroscopo Paolo Fox 1 settembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 1 settembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox 1 settembre 2023, cosa dicono le stelle? Ecco le previsioni segno per segno

Anche questa mattina, Paolo Fox ha comunicato l’oroscopo del giorno sulle frequenze di Radio ‘Lattemiele’. L’astrologo, come sempre, invita gli ascoltatori a non credere ad occhi chiusi alle sue previsioni, ma a verificarle. Che cosa accadrà oggi, venerdì 1 settembre 2023.

L’oroscopo di Paolo Fox: cos’hanno in serbo le stelle per oggi venerdì 1 settembre 2023?

Ariete: le giornate di oggi e domani potranno chiarire alcune situazioni che da tempo girano male. In amore come nel lavoro, a coloro che supereranno le maggiori insidie si apriranno interessanti prospettive già a partire da domenica.

Toro: molti hanno accumulato un forte stress nel corso dell’estate, cercate di ritrovare le forze resta una priorità in modo da fare maggiore chiarezza su questioni amorose trascurate.

Gemelli: In amore può esserci stata un po’ di agitazione, ma già da domani potrebbe già concretizzarsi la fase di recupero

Cancro: In questo momento sarebbe il caso di fare un bilancio chiarificatore, capire quali sono le priorità e le cose che non vanno. Dopo delusioni e dispiaceri c’è il desiderio di risvegliare i desideri sopiti.

Leone: le relazioni torneranno positive, dall’amore all’amicizia: in ambiti lavorativi e di studi potrebbero esserci percorsi da rivedere, maggiori responsabilità da assumersi, ma la risoluzione dei problemi è a portata di mano.

Vergine: ora c’è un po’ di affaticamento e di nervosismo generale: bisogna assolutamente evitare sterili discussioni. Il vostro senso di responsabilità vi ha fatto mettere da parte svaghi e passioni: potreste accantonare progetti che non vi interessano più.

Bilancia: oggi dovete per forza comunicare le vostre perplessità personali per non trascinarsi lungo tutto il weekend dubbi ed esitazioni.

Scorpione: si va verso il cambiamento. Certo, può esserci un po’ di preoccupazione per coloro che hanno cambiato lavoro, ma in compenso si è riacceso il vostro desiderio di nuove sfide, la voglia di affrontare stimolanti situazioni lavorative e sentimentali.

Sagittario: dopo un inizio di settimana fiacco, il pomeriggio di oggi e il weekend offrono momenti favorevoli che permettono di superare i recenti accumuli di tensione. Il suggerimento è quello di risolvere malintesi con colleghi di lavoro e familiari.

Capricorno: i carichi di lavoro spesso hanno la meglio su tutto, ma anche se si crede molto ad un progetto è bene ogni tanto staccare la spina; anche perchè in molti chiedono a voi consigli su come risolvere determinati dubbi o problemi. Bisogna superare alcuni aspetti critici nei rapporti di coppia.

Acquario: il weekend si presenta interessante per coloro che hanno in ballo progetti e attività: opportunità e idee in vista. Alcuni di voi sono però presi da risoluzioni inerenti alla sfera sentimentale.

Pesci: questa può essere una giornata interessante, ma non mancheranno le incertezze e le difficoltà. Bisognerebbe evitare le discussioni con coloro che hanno diversi punti di vista.