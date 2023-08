Come ogni mattina, anche in questo soleggiato giovedì 10 agosto, Paolo Fox ha pubblicato il suo oroscopo aggiornato. Che cosa accadrà ai segni zodiacali in questa calda giornata estiva? Le novità sono tantissime.

L’oroscopo di Paolo Fox: le previsioni per giovedì 10 agosto

Ariete: alcuni di voi si sentiranno particolarmente agitati perché potrebbe tornare alla luce qualche vecchia tensione. In amore c’è qualcosa da dover sistemare e sul lavoro è un periodo fermo in vista di una ripresa a settembre.

Toro: potrebbe rifarsi vivo qualcuno dal vostro passato proprio oggi. Per quanto riguarda il lavoro c’è qualcosa da rivedere e qualche ritardo: ci vorrà ancora un po’ prima di trovare soluzioni per tutto.

Gemelli: questo mese regala tanto dal punto di vista dei sentimenti, date più spazio all’amore che domina la scena. Fate attenzione, però, a qualche ritardo sul lavoro.

Cancro: In amore evitate discussioni. Oggi siete piuttosto nervosi.

Leone: organizzate un viaggio in questi giorni perché il cielo favorisce gli spostamenti. Arrivano cambiamenti positivi sul lavoro e dopo tutto l’impegno messo finora ve li meritate tutti. Date spazio alle passioni e Venere in passaggio nel segno vi spinge verso nuove opportunità.

Vergine: Provate a liberare le vostre emozioni e cercate di stare un po’ di più in mezzo alla gente. Ci sono trasformazioni in corso e sul lavoro gli impegni sono tanti così come lo stress ma non disperate. Chi ha chiuso una storia di recente deve guardarsi attorno.

Bilancia: in passato avete avuto difficoltà, ma questo è un periodo di recupero. Chi è stato male recupera energia e inizia a guardare al futuro con più serenità. Arrivano nuovi progetti per i liberi professionisti e in amore è tempo di ritrovare le emozioni.

Scorpione: nell’ultimo periodo siete stati travolti da un po’ di confusione a livello lavorativo ma si recupera entro novembre. In amore torna qualche polemica in più.

Sagittario: a voi piacciono i cambiamenti, quindi è ora di approfittarne. Chi cerca un nuovo amore sarà favorito dalle stelle.

Capricorno: avete un umore parecchio ballerino, oggi fate attenzione a non perdere la pazienza. Siete nervosi a causa della luna opposta. Se dovete affrontare un discorso di coppia, meglio farlo nella seconda parte della giornata.

Acquario: cercate di passare questo mese di agosto nel modo più sereno possibile. Non prendete ogni cosa di petto e allontanate le polemiche. Avete Giove contrario, quindi è meglio non fare il passo più lungo della gamba. C’è tanta insofferenza.

Pesci: oggi e domani sono due giornate che regalano belle emozioni. Arriva qualche cambiamento sul lavoro e settembre sarà il mese delle scelte.