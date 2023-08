Paolo Fox ha pubblicato, come di consueto, le previsioni astrologiche per la giornata. Cosa dicono le stelle per ogni segno zodiacale? Ecco cosa ci si deve aspettare da questo giovedì 17 agosto 2023.

L’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di giovedì 17 agosto 2023

Ariete: site ancora in un periodo favorevole: molti di voi sono innamorati e anche i nuovi amori promettono molto. Per quanto riguarda il lavoro, dopo qualche impiccio economico, adesso potete guardare avanti ma muovetemi sempre con cautela.

Toro: ci sono stati imprevisti negli ultimi, ma è arrivato il momento di ricaricare le pile: le belle occasioni sono in arrivo. Potreste prendervi rivincite nei confronti di persone che hanno ostacolato le vostre idee. In amore non volete imposizioni, ma potrebbero esserci dissidi con persone che vorreste avere più vicine.

Gemelli: non vi lanciate in polemiche evitabili o la giornata si prospetta piatta o addirittura mediocre: la pazienza è d’obbligo. Le coppie formate da poco potrebbero attraversare qualche incertezza sul piano economico. La vostra energia fisica va recuperata.

Cancro: oggi è il giorno giusto per discutere con partner e parenti di cose che non vanno: si rischia, altrimenti, di arrivare al prossimo weekend con una eccessiva carica di nervosismo.

Leone: sarebbe un bene fare un po’ di ordine in campo sentimentale e utilizzare la propria carica per non temporeggiare: i single potrebbero fare incontri interessanti; matrimoni e convivenze devono invece guardarsi bene da intoppi provenienti dal passato.

Vergine: nei rapporti interpersonali, di amicizia o di lavoro, vi sentite circondati da persone inaffidabili e incoerenti, ma non si può pretendere di cambiare la gente. Concentratevi dunque si nuovi incontri che possono regalare più di una soddisfazione.

Bilancia: per voi vitale il recupero delle energie prima di qualsiasi ripartenza, ultimamente perse un po’ per strada. In particolare l’amore può sorridere: se coloro che hanno da poco chiuso una relazione devono guardare avanti, le persone separate o i single devono guardarsi attorno.

Scorpione: siete usciti fortificati da Ferragosto, ma adesso dovete fare attenzione: maggiore chiarezza per far funzionare progetti in partenza o per riorganizzare attività e situazioni già avviate. Il dover ripartire da zero o quasi potrebbe in questi giorni darvi un po’ di stress.

Sagittario: al momento non vi mancano nuovi stimoli, anche se i vostri progetti potrebbero adesso essere momentaneamente fermati da imprevisti e ritardi: da qui i vostri imminenti fastidi. In alcuni ambienti lavorativi stanno cambiando delle dinamiche. In ambito familiare è consigliabile, in vista del weekend, organizzare qualcosa di spensierato.

Capricorno: la vostra razionalità vi sta spingendo a ufficializzare e rendere importanti storie d’amore che necessitavano di maggiore maturità. Le coppie in crisi, però, potrebbero definitivamente rompere i rapporti.

Acquario: in amore è tempo di insoddisfazioni: le crisi in corso possono rivelarsi definitive, mentre le coppie nate da poco dovranno riadattarsi a nuovi ritmi e abitudini. Coloro che stanno per inaugurare nuove attività potranno ricevere delle soddisfazioni, a patto di chiedere aiuto a persone fidate.

Pesci: le giornate di oggi e domani sono suscettibili a vari nervosismi: per riprendere in mano i vostri progetti sarà bene chiarire le incomprensioni e i diversi punti di vista con coloro che hanno contribuito a frenarli. Per distendere un po’ i nervi e stemperare le polemiche bisognerà attendere la giornata di sabato.