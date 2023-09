Paolo Fox ha pubblicato, come di consueto, le previsioni astrologiche per la giornata. Cosa dicono le stelle per ogni segno zodiacale? Ecco cosa ci si deve aspettare da questo giovedì 7 settembre 2023.

L’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di giovedì 7 settembre 2023

Ariete: Fate attenzione, Marte è in assetto contrario non vi conviene fare le cose di corsa, senza riflettere: è importante prendetersi il tempo che serve e agire con prudenza. Ti troverai di fronte a momenti di grande stress, ma anche di grande soddisfazione.

Toro: Questa giornata è propizia per avanzare proposte e chiedere dei cambiamenti sul lavoro: entro il 15 di questo mese può arrivare una risposta importante. Affrontate con forza le piccole rivoluzioni personali che sono in atto.

Gemelli: Anche se vi trovate sotto un cielo di maggior favore rispetto al mese scorso, dovete rigare dritto. Le prossime 48 ore sono importanti perché avete la Luna nel segno.

Cancro: Oggi è la gionrata perfetta per iniziare progetti nuovi in ambito professionale (ma non solo), grazie agli astri che brillano su di voi. Non mollate al primo ostacolo: dopo la strada sarà più liscia. Ci sono tanti nuovi incarichi, ma anche nuove responsabilità.

Leone: Importante che non sottovalutiate le vostre passioni, perché ciò che è nato come un semplice gioco potrebbe portarvi verso qualcosa di più importante e duraturo. Si parla sia in termini professionali, sia in termini sentimentali. In generale, però, è bene essere sicuri di sè stessi, ma senza strafare.

Vergine: Oggi gli astri vi proteggono, ma non per questo non capiteranno anche a voi dei piccoli imprevisti. L’importante è che saprete il modo giusto per cavarvela. In ambito lavorativo non vedi l’ora di scaricare qualcuno o qulache incarico fastidioso.

Bilancia: Site più fantasiosi che mai, e proprio grazie a questo avete una marcia in più rispetto a tutti gli altri. In amore, se ci sono ancora tensioni con un ex, vanno messe alle spalle al più presto.

Scorpione: Ultimamente state cercando di liberarvi di situazioni che non fanno per voi e volete trovare il vostro posto nel mondo. Questa settimana le vostre gionrate migliori saranno sabato e domenica, ad oggi vorreste fare tante cose ma manca la voglia.

Sagittario: Avete alcune questioni economiche da risolvere, ma la sfera romantica procede bene. I flirt e le relazioni stabili sono ok, ma non vi regalano forti emozioni: i cuori solitari cercano un’amicizia amorosa.

Capricorno: Se siete stati fermi per molto tempo, ora le stelle vi danno l’occasione giusta per farvi rialzare in piedi e rimettervi in moto verso la strada giusta. In questi giorni le cose da fare non mancano, ma per il prossimo weekend cerca di ritagliarti spazio per un po’ di relax.

Acquario.In questo momento, causa dei pianeti contrari non è semplice per voi imporvi a dovere e farvi valere. Dovete ritrovare fiducia in voi stessi e di recente ti sei accorto ti sei accorto che non sono tutti dalla tua parte.

Pesci: Stai per avere un nuovo progetto e in questo momento è difficile fermarsi. Sole e Mercurio sono in opposiione e non ri renderanno la vita facile: non sarà semplice andare d’accordo con tutti.