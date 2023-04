L'orsa JJ4 è stata catturata con i cuccioli, poi rilasciati

Roma, 18 apr. (askanews) – “Non si trattava di catturare un orso, ma eravamo in un’area dove c’erano più di 20 orsi e quindi abbiamo catturato quell’orso. È stato un lavoro selettivo, di pazienza e devo dire anche complicato, come avete potuto vedere da qualche anticipazione, dalla presenza dei tre cuccioli in fase di svezzamento. Come sapete i cuccioli in questo periodo si allontanano dalla madre, sono cuccioli che sono al secondo anno di vita, con un peso tra i 35 e i 45 chili, non li abbiamo pesati, che erano presenti anche al momento della cattura. Quindi nel tubo, nella trappola tubo che è scattata alle ore 23 erano presenti anche due cuccioli, che poi sono stati rilasciati in salute, un terzo è rimasto invece all’esterno”: così l’ingegner Raffaele De Col, capo della Protezione civile della Provincia autonoma di Trento, in conferenza stampa con il presidente della provincia autonoma Maurizio Fugatti dopo la cattura dell’orsa JJ4 la sera del 17 aprile.