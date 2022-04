Lory Del Santo, attacco di Laura Maddaloni: il fuori onda fa scoppiare la polemica tra i fan dell'Isola dei Famosi.

Laura Maddaloni è finita al centro di una brutta polemica a causa di un fuori onda dell’Isola dei Famosi. Le parole della moglie di Clemente Russo rivolte a Lory Del Santo sono state captate dal grande pubblico, che l’ha attaccata in massa.

Una nuova bufera ha investito Laura Maddaloni. Secondo i telespettatori più attenti dell’Isola dei Famosi, la moglie di Clemente Russo ha rivolto una frase del tutto fuori luogo a Lory Del Santo. Cerchiamo di procedere con ordine. Secondo la judoka, che si è scagliata anche contro gli autori del reality honduregno, la compagna d’avventura avrebbe convinto i naufraghi a nominare lei e il marito. Durante un fuori onda, Laura ha tuonato:

La Maddaloni ha tirato in ballo diversi naufraghi, arrivando a coinvolgere anche Alvin nella discussione. Laura ha proseguito:

“Ora dice che l’ha fatto, è andata dagli altri a dire di nominarci. Blind è un ragazzo di 20 anni non si mette a dire cavolate. Però anche voi altri in diretta dovete avere gli attributi di dire tutto. Non posso accettarle, che lei mi volesse votare ok, ma queste cose che va in giro a fare ciu ciu ciu no, ma che gioco è?! Accetto di essere in nomination, ma non il modo in cui ci sono finita. Tutti mi avevano detto che Nicolas era stato condizionato da Lory Del Santo a nominarmi”.