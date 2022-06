Lory Del Santo contro Maria Laura De Vitis: “Mi ha confessato il suo piano”

Lory Del Santo si è scagliata contro Maria Laura De Vitis, che secondo lei avrebbe avuto un piano all'Isola dei Famosi.

Lory Del Santo si è scagliata contro Maria Laura De Vitis che, secondo lei, avrebbe un piano ben preciso all’Isola dei Famosi.

Lory Del Santo smaschera Maria Laura De Vitis

Dopo essersela presa con il fidanzato Marco Cucolo (colpevole di non averla difesa difronte agli altri anufraghi durante la sua eliminazione) Lory Del Santo se l’è presa anche con l’ex fidanzata di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis, che secondo lei avrebbe un piano ben preciso all’Isola dei Famosi.

L’attrice ha rivelato che Maria Laura avrebbe avuto intenzione di coinvolgere Alessandro Iannoni per cercare di ottenere maggiore visibilità da parte del pubblico: “Non è stato registrato […] una volta eravamo vicino al fuoco e io ho esordito:

“Guarda c’è Alessandro, sta facendo il bagno!” e lei mi fa: “E’ lì da solo, senza telecamere… Senti, cosa ne dici se vado lì e gli dico ‘Dai Ale in fondo conviene anche a te se facciamo questa storia.

Lo capisci che funziona televisivamente, così andiamo fino in fondo nel programma. Dai facciamoci ‘sta storia, non vedi che adesso con Carmen hai un po’ esaurito il tuo ruolo e invece con me trovi una nuova spinta?’, ha dichiarato la Del Santo, e ancora:

“Quando mi ha detto questo, io le ho detto di non farlo perché lei non lo conosceva bene, magari lo diceva a Carmen che poi si scagliava contro di lei perché fino a quel momento Carmen non si era veramente scagliata, era più un gioco televisivo.

Io le ho detto di aspettare e vedere se riusciva a convincerlo con la seduzione, non così. E lei mi dice: “Grazie Lory, meno male che tu mi dai questi consigli, non lo faccio”. Lei pensava: adesso glielo dico e così risolviamo il problema, perché se lui collabora la storia viene bene”.

Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi Maria Laura e Alessandro Iannoni si sono scambiati un bacio e la vicenda ha mandato su tutte le furie Carmen Di Pietro, madre dell’ex naufrago.