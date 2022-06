Lory Del Santo e Cucolo ancora in crisi: la confessione dell’attrice

Lory Del Santo e Marco Cucolo sarebbero ancora in crisi e l'attrice ha svelato perché.

Dopo l’ultima diretta all’Isola dei Famosi sembrava che Lory Del Santo e Marco Cucolo si fossero chiariti e invece, nelle ultime ore, l’attrice ha confessato che non sarebbe così.

Lory Del Santo e Cucolo in crisi

Durante l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi Marco Cucolo aveva chiesto scusa a Lory Del Santo per il suo comportamento all’interno dello show, e l’attrice aveva accettato subito le sue scuse ed era tornata con lei in albergo.

Lì a quanto pare l’ex naufraga si sarebbe infastidita con il compagno che, nonostante lei volesse parlare ancora più approfonditamente dei loro problemi, si sarebbe girato dall’altra parte.

“Finora è stato in hotel, io non l’ho voluto a casa onestamente. Ieri siamo arrivati per le 3 di notte, è venuto nel letto, ha cominciato a parlare un po’ dell’Isola dei Famosi, poi io ho iniziato a parlare dei suoi difetti, 3 secondi e poi mi ha detto “scusa ho sonno”.

Lui però stamattina non doveva fare niente, mentre io dovevo venire qui. Tu non puoi chiudere una conversazione. Se parliamo e inizio io a discutere sarò sempre io a dire ok basta. Non è giusto che lui si giri e mi dica che ha sonno. Mi aspettavo che lui fosse più ‘paroloso’ e che desiderasse discutere di più delle problematiche. Lui ha avuto mancanze forti e mi ha offesa”, ha confessato l’attrice che, a quanto pare, non rivedrà il fidanzato fino a settembre.

La lontananza

Lory Del Santo ha espresso il desiderio di restare distante da Marco Cucolo per alcuni mesi e risolvere così alcune delle problematiche tra loro. L’attrice si recherà in america per stare accanto a suo figlio Devin, che lavora negli Stati Uniti come fotografo. Un ulteriore chiarimento tra lei e Cucolo è rimandato a settembre.

“Se abbiamo risolto tutto? Oddio lui deve operarsi adesso. Io devo partire perché voglio vedere mio figlio.

Non posso rinunciare a vederlo. Non ci vedremo per un po’ e a settembre faremo i conti. Sono una persona generosa, buona, che ha amore sconfinato da dare…Una persona come me non è facile da trovare. In questi anni avrebbe avuto occasioni per conoscere altre”, ha confessato l’attrice.