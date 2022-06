Lory Del Santo è furiosa: “Viscido, senza di lui la mia vita è migliore”

Lory Del Santo si è scagliata contro Luca Daffrè dopo l'esperienza vissuta all'Isola dei Famosi.

Lory Del Santo contro Luca Daffrè

Una volta rientrata in Italia dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi, Lory Del Santo ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa contro i suoi ex compagni d’avventura e in particolar modo contro Luca Daffrè, colpevole secondo lei di essere viscido, falso e patetico.

“Senza di lui la mia vita è migliore. Il più viscido e venduto, ha trasformato un complimento fisico che gli ho fatto dicendo che volevo comperarlo per non farmi nominare.

Parlare con lui è patetico e deprimente. Un azzeccagarbugli di periferia, pessimo. Era soprannominato ‘ciupa ciupa’ ossia lecca lecca, perché adulava Nicolas Vaporidis per essere accettato dal gruppo. E parlando di lui, è stato l’ambasciatore della falsità, ma se questo piace a me va anche bene così. Non lo stimo. Cosa penso di Estefania, Edoardo e Guendalina? I più falsi, ipocriti e maleducati che abbia mai incontrato. Guendalina è stata anche scorretta”, ha tuonato l’attrice che, nel frattempo, ha deciso anche di prendersi una pausa dalla relazione con Marco Cucolo.

La rottura

Lory Del Santo ha avuto un’accesa discussione con il suo storico fidanzato, Marco Cucolo, che secondo lei non avrebbe preso le sue difese difronte agli altri naufraghi e per questo avrebbe totalmente perso la sua fiducia. I due in un primo momento si erano chiariti, ma a seguire Lory ha deciso di prendersi una pausa dalla relazione fino a settembre, mese in cui dovrebbe rivedere il compagno.