Lory Del Santo, la gaffe con i commenti su Instagram: “Colpa di un’amica”

Lory Del Santo spiega la gaffe con i commenti su Instagram e si dissocia dai messaggi offensivi.

Ospite dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Lory Del Santo è tornata a parlare del caso della settimana. Stiamo parlando dei commenti Instagram che la lodavano apparsi su Instagram con la sua stessa firma. Stando a quanto sostiene la showgirl, si tratta di un errore commesso inconsapevolmente da una sua amica.

Lory Del Santo non ha alcun dubbio: la gaffe con i commenti su Instagram è stata commessa da una sua amica. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ospite dell’ultima diretta, ha spiegato di essere tornata in possesso dei suoi social soltanto venerdì scorso, motivo per cui non può essere stata lei a lodarsi in quel modo. Non solo, la showgirl ha sottolineato che si trattava di messaggi reali, che sono semplicemente stati copiati.

Lory Del Santo chiarisce la situazione

La Del Santo ha raccontato:

“Questa mia amica ha sbagliato a fare un copia e incolla ma i messaggi erano veri. Erano messaggi dei fan. Quelli che ha ritenuto opportuni, li ha copiati e incollati sul mio profilo creando un caso. Il telefono me lo hanno ridato venerdì sera. Mi è stato riportato che uno di questi messaggi non era corretto e volevo dissociarmi”.

I messaggi condivisi su Instagram, quindi, sono reali e non scritti da Lory. La showgirl, a suo dire, non ha bisogno di elogiarsi da sola perché ha abbastanza fan che le vogliono davvero bene.

Lory si dissocia dal messaggio offensivo

Tra i commenti apparsi su Instagram ce n’era uno che offendeva la conduttrice Ilary Blasi e gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Quest’ultima ha ammesso che è stato proprio questo dettaglio a farle capire che Lory non era l’autrice di quei messaggi. “C’è stato un messaggio in particolare che, appena l’ho letto, ho capito subito che non lo avevi scritto tu.

Ma ti do un consiglio: trovati altre amiche che facciano questo lavoro. Copiare e incollare un messaggio equivale a condividerlo“, ha dichiarato Vladimir. La Del Santo ha concluso: