Lory Del Santo, le critiche di un ex naufrago: “Falsa, senza di lei stavamo meglio”

Lory Del Santo è stata criticata da un ex naufrago dell'Isola dei Famosi. Ecco cosa ha detto su di lei.

Una volta rientrato in Italia dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi, Luca Daffrè ha replicato contro Lory Del Santo, che lo aveva giudicato come falso per i suoi comportamenti in Honduras.

Luca Daffrè contro Lory Del Santo

A quanto pare non corre buon sangue tra Lory Del Santo e Luca Daffrè e infatti una volta rientrato in Italia il naufrago si è scagliato contro l’attrice, accusandola a sua volta di esser stata falsa durante la sua permanenza in Honduras. Daffrè ha ricordato un episodio in cui lui, in quanto leader, ha deciso con chi dividere una ricompensa ottenuta all’interno del programma:

“In quell’occasione, io ero leader e ho ritenuto giusto condividere del cibo con persone che non mangiavano da tempo, sono umano, non mi piaceva mangiare e vedere persone che non mangiavano da tempo.

Mi sono preso le mie responsabilità, gli altri mi hanno detto: preferiamo uno che pensa al gruppo e non ai cavoli suoi. Io in quell’occasione ho tirato fuori quello che è il mio lato umano, sono una persona altruista nella vita. Lory si è arrabbiata perchè poi ci hanno tolto il fuoco per un giorno, tutti hanno accettato e apprezzato questa mia scelta tranne lei”, ha dichiarato Daffrè, che ha aggiunto:

“Quando Lory è andata via la vita sull’isola è stata molto diversa, eravamo tutti più sereni.

Nell’ultimo giorno abbiamo avuto una discussione, lei disse: oggi di baci ne ho per tutti, io le risposi che il bacio di Giuda lo avrebbe dato a me. Lei dal canto suo mi dice che di baci di Giuda me ne avrebbe dati due, allora io le ho detto che avrei conquistato la collana da leader e che il suo bacio non avrebbe avuto alcun valore, lei avrà rosicato molto quando sono poi diventato nuovamente leader”.

Lory Del Santo replicherà a quanto detto dall’ex compagno d’avventura nei suoi confronti?