Lory Del Santo, il manager contro i naufraghi e lo staff dell'Isola: volano pesanti accuse.

Eliminata dall’Isola dei Famosi, Lory Del Santo deve ancora tornare in Italia, ma qualcuno ha già preso le sue difese. Stiamo parlando del manager Paolo Chiparo, che si è scegliato contri i naufraghi e lo staff del programma.

Lory Del Santo: il manager contro i naufraghi e lo staff

Paolo Chiparo, manager di Lory Del Santo, ha atteso la sua eliminazione dall’Isola dei Famosi prima di esprimere il suo giudizio. Via Instagram, l’uomo ha dedicato un lungo post alla sua pupilla, esaltandone tutte le qualità. Non solo, ne ha approfittato anche per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dei naufraghi e dello staff. Il manager ha esordito:

“Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la queen Lory Del Santo ad arrivare fin qui, nessuno poteva immaginarlo, né lei né io. Di certo Lory non pensava di vincere l’Isola, non era nei suoi piani e tantomeno nelle mie previsioni. Un’Isola Lory l’aveva già vinta, 15 anni fa”.

Lo sfogo del manager di Lory Del Santo

Il manager di Lory ha proseguito:

“Mi è dispiaciuto solo come sia stata etichettata, massacrata senza pietà da un branco di lupi, compreso qualcuno in studio, evidentemente abbiamo visto dei day time diversi, perché Lory non ha mai parlato male di nessuno. Mi è dispiaciuto che nessuno abbia raccontato, né ricordato la vita di Lory, il coraggio che ha sempre avuto ad affrontare la vita, con lealtà è sincerità, rialzandosi sempre dopo ogni caduta, con grande dignità”.

Chiparo è deluso dal trattamento che ha ricevuto la Del Santo. Non solo i naufraghi si sono comportati male con lei, ma anche alcune persone in studio.

Molto probabilmente, il manager si riferisce a Vladimir Luxuria, che è stata piuttosto pungente con lei.

Perché Lory non ha ricevuto sorprese?

Paolo ha proseguito parlando della “forza” di Lory, sottolineando che nessuno dello staff dell’Isola ne ha mai parlato. La Del Santo avrebbe potuto mandare “messaggi positivi“, invece è stata solo etichettata dal branco come “falsa“. Il manager ha concluso:

“Lory è stata 10 volte al televoto, accettando le decisioni del gruppo senza polemizzare. Il pubblico sovrano ha sempre ribaltato i pronostici del branco e ha sempre deciso di salvarla. Ricordo che Lory in 100 giorni non ha mai avuto una sorpresa, a differenza di tanti altri, come mai? Forse qualcosa di più si poteva fare per questa grande DONNA, omaggiandola con la giusta passerella che meritava”.

In effetti, la stessa Del Santo si è lamentata della mancanza di sorprese. Al momento, non è dato sapere il motivo di un simile trattamento.